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    Рублев дожмет ван де Зандшульпа только в третьем сете?

    Ван де Зандшульп — Рублев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 14:30 мск. Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик с учетом квалификации выиграл в столице Франции уже четыре матча, при этом отдав до сих пор лишь один сет.

    В отборе нидерландец обыграл аргентинца Педро Качина и австрийца Себастьяна Офнера.

    В основной сетке ван де Зандшульп начал с победы над Адрианом Маннарино — 6:4, 7:5.

    Во втором круге преподнес сенсацию, выиграв у американца Томми Пола — 6:4, 2:6, 6:2.

    Примечательно, что ван де Зандшульп выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP впервые с апрельского турнира в Мюнхене.

    Рублев

    Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче россиянин одержал победу над японцем Есихито Нисиоки — 6:4, 6:3.

    Рублев не отдал ни одного гейма на собственной подаче, при этом забрав на первом мяче 97 процентов очков.

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    С такой игрой Рублев вполне сможет бороться как минимум за место в четверке лучших.

    Прогноз и ставка

    На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 4.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.22.

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    В начале марта Андрей обыграл Ботика на турнире в Дубае, и тогда ему хватило двух сетов — 6:3, 7:6. В предстоящем матче нидерландец вряд ли возьмет больше шести-семи геймов.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.00.

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    Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на теннис. Рублев дожмет ван де Зандшульпа только в третьем сете?
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