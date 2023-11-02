Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 14:30 мск. Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик с учетом квалификации выиграл в столице Франции уже четыре матча, при этом отдав до сих пор лишь один сет.

В отборе нидерландец обыграл аргентинца Педро Качина и австрийца Себастьяна Офнера.

В основной сетке ван де Зандшульп начал с победы над Адрианом Маннарино — 6:4, 7:5.

Во втором круге преподнес сенсацию, выиграв у американца Томми Пола — 6:4, 2:6, 6:2.

Примечательно, что ван де Зандшульп выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP впервые с апрельского турнира в Мюнхене.

Рублев

Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче россиянин одержал победу над японцем Есихито Нисиоки — 6:4, 6:3.

Рублев не отдал ни одного гейма на собственной подаче, при этом забрав на первом мяче 97 процентов очков.

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С такой игрой Рублев вполне сможет бороться как минимум за место в четверке лучших.

Прогноз и ставка

На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 4.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.22.

В начале марта Андрей обыграл Ботика на турнире в Дубае, и тогда ему хватило двух сетов — 6:3, 7:6. В предстоящем матче нидерландец вряд ли возьмет больше шести-семи геймов.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.00.