ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 12:51
    • «Ак Барс» сыграет против СКА без Радулова и Шипачева
  • 11:33
    • АПЛ расследует переход Это’о и Виллиана из «Анжи» в «Челси»
  • 11:16
    • Мозякин стал помощником главного тренера «Магнитки»
    Все новости спорта

    Сможет ли Рыбакина обыграть Саккари?

    Рыбакина — Саккари. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Итоговый турнир WTA 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал тура WTA Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на Мария Саккари
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Саккари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против гречанки Марии Саккари во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 1 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 01:30 мск. Рыбакина — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Елена провалила первый матч на итоговом, проиграв Джессике Пегуле, главной конкурентке за второе место в группе.

    Рыбакина уступила американке в двух сетах 5:7, 2:6.

    И как ни странно, чемпионку Уимблдона-2022 подвела, в первую очередь, игра на собственной подаче. У соперницы было слишком много шансов на приеме.

    Предстоящий матч станет ключевым для Рыбакиной в борьбе за выход в плей-офф. Но очень похоже на то, что она не лучшим образом подготовилась к турниру.

    Саккари

    Для Марии стартовый матч обернулся настоящей катастрофой и слезами.

    Теннисистка из Греции расплакалась после встречи с Ариной Соболенко. Поражение со счетом 0:6, 1:6 оказалось чересчур болезненным.

    Здесь нет смысла разбираться в причинах такого результата, белоруска просто снесла Саккари с корта.

    Все прогнозы на теннис

    В предстоящем матче Марию, как и Рыбакину, устроит только победа. Но ее психологическое состояние вызывает большие сомнения.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.40, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.96.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В отличие от Елены, для гречанки самое сложное уже позади. Рыбакина же понимает, что ей еще играть против Соболенко, и это не может не напрягать.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Корда — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кремонезе — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монфис — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рыбакина — Саккари: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина обыграть Саккари?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры