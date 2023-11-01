Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против гречанки Марии Саккари во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 1 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 01:30 мск. Рыбакина — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена провалила первый матч на итоговом, проиграв Джессике Пегуле, главной конкурентке за второе место в группе.

Рыбакина уступила американке в двух сетах 5:7, 2:6.

И как ни странно, чемпионку Уимблдона-2022 подвела, в первую очередь, игра на собственной подаче. У соперницы было слишком много шансов на приеме.

Предстоящий матч станет ключевым для Рыбакиной в борьбе за выход в плей-офф. Но очень похоже на то, что она не лучшим образом подготовилась к турниру.

Саккари

Для Марии стартовый матч обернулся настоящей катастрофой и слезами.

Теннисистка из Греции расплакалась после встречи с Ариной Соболенко. Поражение со счетом 0:6, 1:6 оказалось чересчур болезненным.

Здесь нет смысла разбираться в причинах такого результата, белоруска просто снесла Саккари с корта.

Все прогнозы на теннис

В предстоящем матче Марию, как и Рыбакину, устроит только победа. Но ее психологическое состояние вызывает большие сомнения.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.40, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.96.

В отличие от Елены, для гречанки самое сложное уже позади. Рыбакина же понимает, что ей еще играть против Соболенко, и это не может не напрягать.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.