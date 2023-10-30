Хачанов
Карен на минувшей неделе провел хороший турнир в Вене, сумев дойти до четвертьфинала.
Сначала Хачанов обыграл Романа Сафиуллина, а потом разгромил Иржи Легечку. При этом в обоих случаях он не отдал ни сета.
Дальше было поражение от Даниила Медведева. Правда, и здесь Карен выглядел вполне достойно, сумев взять сет у звездного соотечественника.
Недавние матчи вселяют надежду на то, что Хачанов сможет пройти несколько раундов в столице Франции.
Перселл
Максу повезло попасть сразу в основную сетку. Глядя на недавние результаты, закрадывается мысль, ему вряд ли удалось бы пройти квалификацию.
В августе австралиец сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати и в Уинстон-Сейлеме. Но после этого начался спад.
С тех пор Перселл выиграл лишь один матч — в квалификации турнира в Пекине, которую в итоге не прошел.
На турнире в Базеле Перселл сразу же проиграл Тейлору Фрицу. Правда, американцу понадобилось сразу два тай-брейка.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.76.
Вряд ли Карен обыграет австралийца с разгромным счетом, но при этом вполне вероятно, что ему хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.