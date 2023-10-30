Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Макса Перселла в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. Хачанов — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен на минувшей неделе провел хороший турнир в Вене, сумев дойти до четвертьфинала.

Сначала Хачанов обыграл Романа Сафиуллина, а потом разгромил Иржи Легечку. При этом в обоих случаях он не отдал ни сета.

Дальше было поражение от Даниила Медведева. Правда, и здесь Карен выглядел вполне достойно, сумев взять сет у звездного соотечественника.

Недавние матчи вселяют надежду на то, что Хачанов сможет пройти несколько раундов в столице Франции.

Перселл

Максу повезло попасть сразу в основную сетку. Глядя на недавние результаты, закрадывается мысль, ему вряд ли удалось бы пройти квалификацию.

В августе австралиец сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати и в Уинстон-Сейлеме. Но после этого начался спад.

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С тех пор Перселл выиграл лишь один матч — в квалификации турнира в Пекине, которую в итоге не прошел.

На турнире в Базеле Перселл сразу же проиграл Тейлору Фрицу. Правда, американцу понадобилось сразу два тай-брейка.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.76.

Вряд ли Карен обыграет австралийца с разгромным счетом, но при этом вполне вероятно, что ему хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.