Димитров
Григор на минувшей неделе не очень удачно выступил в Вене, сумев пройти лишь раунд.
Уже во втором круге соперником болгарина стал Даниил Медведев. И для российского теннисиста это был не самый простой матч — 6:3, 2:6, 4:6.
К слову, в Вене бывшая третья ракетка мира впервые за долгое время выиграл меньше двух матчей.
Зато перед этим Димитров добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Болгарин преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в четвертом круге у Карлоса Алькараса.
Музетти
Лоренцо тем временем не лучшим образом провел недавние турниры.
Более того, в октябре итальянец до сих пор не выиграл ни одного матча. Тяжело ему все-таки без турниров на грунте.
После поражения от Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Пекине Музетти не выиграл ни одного матча в Шанхае и Вене.
Единственным приятным исключением после Открытого чемпионата США стал турнир в Чэнду, на котором Музетти дошел до полуфинала, но там и соперники у него были заметно попроще.
Прогноз и ставка
На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.52.
На прошлой неделе Григор спокойно разобрался с Лоренцо на венском турнире — 6:3, 6:4.
Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-3,5) за 1.82.