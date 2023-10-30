Болгарин Григор Димитров сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Димитров — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор на минувшей неделе не очень удачно выступил в Вене, сумев пройти лишь раунд.

Уже во втором круге соперником болгарина стал Даниил Медведев. И для российского теннисиста это был не самый простой матч — 6:3, 2:6, 4:6.

К слову, в Вене бывшая третья ракетка мира впервые за долгое время выиграл меньше двух матчей.

Зато перед этим Димитров добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Болгарин преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в четвертом круге у Карлоса Алькараса.

Музетти

Лоренцо тем временем не лучшим образом провел недавние турниры.

Более того, в октябре итальянец до сих пор не выиграл ни одного матча. Тяжело ему все-таки без турниров на грунте.

После поражения от Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Пекине Музетти не выиграл ни одного матча в Шанхае и Вене.

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Единственным приятным исключением после Открытого чемпионата США стал турнир в Чэнду, на котором Музетти дошел до полуфинала, но там и соперники у него были заметно попроще.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.52.

На прошлой неделе Григор спокойно разобрался с Лоренцо на венском турнире — 6:3, 6:4.

Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-3,5) за 1.82.