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    Димитрову снова хватит двух сетов для победы над Музетти?

    Димитров — Музетти. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Музетти
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Димитров — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Григор на минувшей неделе не очень удачно выступил в Вене, сумев пройти лишь раунд.

    Уже во втором круге соперником болгарина стал Даниил Медведев. И для российского теннисиста это был не самый простой матч — 6:3, 2:6, 4:6.

    К слову, в Вене бывшая третья ракетка мира впервые за долгое время выиграл меньше двух матчей.

    Зато перед этим Димитров добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Болгарин преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в четвертом круге у Карлоса Алькараса.

    Музетти

    Лоренцо тем временем не лучшим образом провел недавние турниры.

    Более того, в октябре итальянец до сих пор не выиграл ни одного матча. Тяжело ему все-таки без турниров на грунте.

    После поражения от Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Пекине Музетти не выиграл ни одного матча в Шанхае и Вене.

    Все прогнозы на теннис

    Единственным приятным исключением после Открытого чемпионата США стал турнир в Чэнду, на котором Музетти дошел до полуфинала, но там и соперники у него были заметно попроще.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.52.

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    На прошлой неделе Григор спокойно разобрался с Лоренцо на венском турнире — 6:3, 6:4.

    Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-3,5) за 1.82.

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    Димитров — Музетти: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на теннис. Димитрову снова хватит двух сетов для победы над Музетти?
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