Россиянин Павел Котов сыграет против серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 21 октября, начало — в 15:00 мск. Кецманович — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Миомир пятый раз в сезоне дошел до полуфинала. Но при этом важно понимать, что на этой неделе у него до сих пор был лишь один серьезный соперник.

Во втором круге сербский теннисист одержал победу над Хольгером Руне — 7:6, 6:2.

И если в первом сете действительно была борьба, то во втором стало понятно, что датчанин по-прежнему находится не в лучшей форме.

В четвертьфинале соперником Кецмановича стал Эльяз Имер. И здесь ему тоже повезло: швед вообще не боролся в первом сете, а во втором при счете 3:2 отказался от продолжения борьбы.

Котов

Павел тем временем второй раз в сезоне и карьере дошел до полуфинала на уровне ATP.

И это на данный момент лучшая неделя в карьере Котова. Достаточно посмотреть, кого он обыграл, и это очень важно в том числе в психологическом плане.

В четвертьфинале Котов одержал победу над Таллоном Грикспором (7:6, 6:2), впервые обыграв представителя топ-30.

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Перед этим 24-летний теннисист выиграл у Кристофера Юбэнкса и Лоренцо Сонего.

И еще один важный момент: благодаря успешному выступлению в Стокгольме Котов практически обеспечил себе место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.57, победу Котова букмекеры предлагают за 2.41.

В конце сентября Павел проиграл сербу в квалификации «Мастерса» в Шанхае. После двух напряженных сетов россиянин провалил решающую партию — 5:7, 7:6, 1:6.

Но зато теперь соперник уже вряд ли сможет удивить Котова, который вполне способен взять реванш.

Ставка — победа Котова за 2.41.