Нарди
Лука в этом сезоне играет, в основном, на «челленджерах», пытаясь приблизиться к топ-100. Пока что он занимает в рейтинге 131-е место.
На минувшей неделе итальянец дошел до полуфинала на турнире в Братиславе. И здесь стоит отметить, прежде всего, его победу над швейцарцем Домиником Штрикером (7:6, 6:3) в первом круге.
На «челленджере» во французском Муийрон-ле-Каптиф Нарди перед поражением в 1/4 финала от Томаша Махача успел обыграть Бенжамене Бонзи.
В начале августа 20-летний теннисист выиграл «челленджер» в Порту, но после этого у него было серия неудачных результатов.
В этом году Нарди до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Тим
Доминик на прошлой неделе тоже заглянул в Братислову, и, в отличие от Нарди, вряд ли остался доволен своим выступлением.
После победы над украинцем Виталием Сачко бывшая третья ракетка мира проиграл канадцу Габриэлю Диалло — соперник вырвал победу на тай-брейке третьего сета.
Зато на турнире в Астане Тим дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть своему соотечественнику Себастьяну Офнеру, чемпион US Open-2020 одержал победы над Хуаном-Пабло Варияльсом и Маркосом Гироном.
Единственным пока что успехом Тима в этом году остается выход в финал на домашнем турнире в Кицбюэле.
Прогноз и ставка
На Нарди в этом матче можно поставить за 2.32, победу Тима букмекеры предлагают за 1.61.
Молодой итальянец явно способен удивить еще в недавнем прошлом топ-игрока. В данном случае все-таки лучше не ставить на фаворита.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.88.