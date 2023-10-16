Австриец Доминик Тим сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 16 октября, начало — в 12:00 мск. Нарди — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нарди

Лука в этом сезоне играет, в основном, на «челленджерах», пытаясь приблизиться к топ-100. Пока что он занимает в рейтинге 131-е место.

На минувшей неделе итальянец дошел до полуфинала на турнире в Братиславе. И здесь стоит отметить, прежде всего, его победу над швейцарцем Домиником Штрикером (7:6, 6:3) в первом круге.

На «челленджере» во французском Муийрон-ле-Каптиф Нарди перед поражением в 1/4 финала от Томаша Махача успел обыграть Бенжамене Бонзи.

В начале августа 20-летний теннисист выиграл «челленджер» в Порту, но после этого у него было серия неудачных результатов.

В этом году Нарди до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Тим

Доминик на прошлой неделе тоже заглянул в Братислову, и, в отличие от Нарди, вряд ли остался доволен своим выступлением.

После победы над украинцем Виталием Сачко бывшая третья ракетка мира проиграл канадцу Габриэлю Диалло — соперник вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

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Зато на турнире в Астане Тим дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть своему соотечественнику Себастьяну Офнеру, чемпион US Open-2020 одержал победы над Хуаном-Пабло Варияльсом и Маркосом Гироном.

Единственным пока что успехом Тима в этом году остается выход в финал на домашнем турнире в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

На Нарди в этом матче можно поставить за 2.32, победу Тима букмекеры предлагают за 1.61.

Молодой итальянец явно способен удивить еще в недавнем прошлом топ-игрока. В данном случае все-таки лучше не ставить на фаворита.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.88.