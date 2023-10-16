ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави? Энтони Джошуа и Джозеф Паркер5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула Карло АнчелоттиОт Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения
    Все новости спорта

    Сможет ли Тим пройти первый круг в Антверпене?

    Нарди — Тим. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Антверпене 16 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Доминик Тим Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Нарди — Тим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 16 октября, начало — в 12:00 мск. Нарди — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нарди

    Лука в этом сезоне играет, в основном, на «челленджерах», пытаясь приблизиться к топ-100. Пока что он занимает в рейтинге 131-е место.

    На минувшей неделе итальянец дошел до полуфинала на турнире в Братиславе. И здесь стоит отметить, прежде всего, его победу над швейцарцем Домиником Штрикером (7:6, 6:3) в первом круге.

    На «челленджере» во французском Муийрон-ле-Каптиф Нарди перед поражением в 1/4 финала от Томаша Махача успел обыграть Бенжамене Бонзи.

    В начале августа 20-летний теннисист выиграл «челленджер» в Порту, но после этого у него было серия неудачных результатов.

    В этом году Нарди до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Тим

    Доминик на прошлой неделе тоже заглянул в Братислову, и, в отличие от Нарди, вряд ли остался доволен своим выступлением.

    После победы над украинцем Виталием Сачко бывшая третья ракетка мира проиграл канадцу Габриэлю Диалло — соперник вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

    Все прогнозы на теннис

    Зато на турнире в Астане Тим дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть своему соотечественнику Себастьяну Офнеру, чемпион US Open-2020 одержал победы над Хуаном-Пабло Варияльсом и Маркосом Гироном.

    Единственным пока что успехом Тима в этом году остается выход в финал на домашнем турнире в Кицбюэле.

    Прогноз и ставка

    На Нарди в этом матче можно поставить за 2.32, победу Тима букмекеры предлагают за 1.61.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Молодой итальянец явно способен удивить еще в недавнем прошлом топ-игрока. В данном случае все-таки лучше не ставить на фаворита.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Цзю — Мендоса
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крейчикова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Грузия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нарди — Тим: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим пройти первый круг в Антверпене?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры