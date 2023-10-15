ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави? Джон Джонс и Александр Густафссон5 звезд UFC, проигравших все титульные бои в карьере Трофей чемпионата ЕвропыТурниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32
  • 19:25
    • ЦСКА одолел «Сочи» в матче КХЛ
  • 18:17
    • Украина переиграла Северную Македонию в квалификации Евро-2024
  • 17:15
    • Рублев обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Шанхае
  • 16:55
    • Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Чжэнчжоу
  • 20:07
    • «Кубань» одержала победу над «Торпедо», а «Химки» обыграли «Енисей»
  • 16:27
    • «Зенит» в товарищеской встрече сыграл вничью с «Кайратом»
  • 13:49
    • Сборные России и Кении рассудят арбитры из Турции
    Все новости спорта

    Крейчиковой и Чжэн понадобится третий сет?

    Крейчикова — Чжэн. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал турнира в Чжэнчжоу 15 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Барбора Крейчикова Прогнозы на Чжэн Циньвэнь Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Чжэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Циньвэнь Чжэн
    Чешка Барбора Крейчикова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в финале турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 15 октября, начало — в 14:30 мск. Крейчикова — Чжэн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Чжэнчжоу. Женщины 15 Октября 2023 года

    Крейчикова

    Барбора вышла уже в четвертый финал в текущем сезоне. Ранее она взяла титулы в Дубае и Сан-Диего, благодаря чему по-прежнему находится в топ-20.

    В субботу чешская теннисистка разгромила Дарью Касаткину — 6:3, 6:0.

    Сам факт того, что Крейчикова выиграла не удивил, а вот счет — да, это стало неприятным моментом. К сожалению, у Касаткиной периодически случаются такие сбои.

    В отличие от россиянки, Барбора редко допускала серьезные ошибки на собственной подаче.

    На этой неделе Крейчикова до сих пор провела лишь пять сетов. В первом матче она спокойно оставила Петру Мартич, а Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы после первой партии.

    Чжэн

    Для Циньвэнь это будет второй финал в этом году. В июле она взяла титул на грунтовом турнире в Палермо.

    Китаянка начала неделю с победы над украинкой Катериной Володько, после чего выиграла у Марии Саккари (7:6, 6:3).

    В четвертьфинале Чжэн остановила еще одну теннисистку из Украины — Ангелину Калинину.

    Все прогнозы на теннис

    А в полуфинале 21-летняя теннисистка легко разобралась с Ясмин Паолини (6:2, 6:3).

    Также стоит отметить, что Чжэн дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции, обыграв в 1/8-й Онс Жабер.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.98, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.83.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, соперницы устроят серьезную битву. Вполне вероятно, что им понадобится и как минимум один тай-брейк, и третий сет.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Багамские острова — Антигуа и Барбуда
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монреаль — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Бостон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Куяба — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крейчикова — Чжэн: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на теннис. Крейчиковой и Чжэн понадобится третий сет?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры