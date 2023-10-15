Чешка Барбора Крейчикова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в финале турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 15 октября, начало — в 14:30 мск. Крейчикова — Чжэн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Барбора вышла уже в четвертый финал в текущем сезоне. Ранее она взяла титулы в Дубае и Сан-Диего, благодаря чему по-прежнему находится в топ-20.

В субботу чешская теннисистка разгромила Дарью Касаткину — 6:3, 6:0.

Сам факт того, что Крейчикова выиграла не удивил, а вот счет — да, это стало неприятным моментом. К сожалению, у Касаткиной периодически случаются такие сбои.

В отличие от россиянки, Барбора редко допускала серьезные ошибки на собственной подаче.

На этой неделе Крейчикова до сих пор провела лишь пять сетов. В первом матче она спокойно оставила Петру Мартич, а Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы после первой партии.

Чжэн

Для Циньвэнь это будет второй финал в этом году. В июле она взяла титул на грунтовом турнире в Палермо.

Китаянка начала неделю с победы над украинкой Катериной Володько, после чего выиграла у Марии Саккари (7:6, 6:3).

В четвертьфинале Чжэн остановила еще одну теннисистку из Украины — Ангелину Калинину.

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А в полуфинале 21-летняя теннисистка легко разобралась с Ясмин Паолини (6:2, 6:3).

Также стоит отметить, что Чжэн дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции, обыграв в 1/8-й Онс Жабер.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.98, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.83.

Скорее всего, соперницы устроят серьезную битву. Вполне вероятно, что им понадобится и как минимум один тай-брейк, и третий сет.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.