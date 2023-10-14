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    Рублев и Димитров устроят триллер в Шанхае?

    Димитров — Рублев. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае (Китай) 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. Димитров — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 14 Октября 2023 года

    Димитров

    Григор впервые за полтора года вышел в полуфинал на «Мастерсе», благодаря чему уже на следующей неделе может вернуться в топ-15.

    В пятницу болгарин одержал классную победу над Николасом Харри — 7:6, 6:4.

    Даже по счету видно, что игра была сложной, но при этом у чилийца не было ни одного брейк-пойнта — Димитров здорово играл на собственной подаче.

    Очевидно, что Григора окрылила победа над Карлосом Алькарасом в четвертом круге. Испанец, как и Харри, тоже порой был просто бессилен на приеме, хотя он, как известно, один из лучших в мире в этом компоненте.

    Рублев

    Андрей тем временем вышел во второй полуфинал на «Мастерсе» в этом сезоне. Первый был весной в Монте-Карло, и здесь он впервые в карьере взял титул на уровне ATP 1000.

    В четвертьфинале, несмотря на все опасения, Рублев спокойно выиграл у Юго Эмбера — 6:2, 6:3.

    Помимо всего прочего, российский теннисист отлично сыграл на приеме, реализовав пять брейк-пойтов.

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    Ну и в целом он показал отличный, агрессивный теннис — это был топовый Рублев, которого, похоже, вдохновило присутствие на трибуне легендарного Роджера Федерера.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 2.34, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.60.

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    На данный момент в противостоянии Андрея и Григора ничья — 3:3. В прошлом году россиянин обыграл болгарина в Индиан-Уэллсе, но уступил ему в Вене.

    Оба на этой неделе играют на очень высоком уровне, поэтому от ставок на исход логично отказаться.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном в сете будет тай-брейк за 1.92.

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    Димитров — Рублев: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на теннис. Рублев и Димитров устроят триллер в Шанхае?
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