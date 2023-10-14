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    Сможет ли Касаткина обыграть Крейчикову и выйти в финал?

    Крейчикова — Касаткина. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Чжэнчжоу 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. Крейчикова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чжэнчжоу. Женщины 14 Октября 2023 года

    Крейчикова

    Барбора легко добралась до полуфинала, до сих пор сыграв на этой неделе лишь три сета.

    В первом матче чешская теннисистка одержала победу над хорваткой Петрой Мартич — 7:5, 6:1.

    В четвертьфинале Крейчикова встречалась с Лесей Цуренко. Украинка отдала первый сет со счетом 3:6, а перед началом второго отказалась от продолжения борьбы.

    В начале месяца 18-я ракетка мира провалила турнир в Пекине, проиграв уже в первом раунде 16-летней Мирре Андреевой. Правда, за пару недель до этого Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего.

    Касаткина

    Дарье тем временем вообще не пришлось играть в 1/4 финала. Онс Жабер не смогла выйти на матч с россиянкой из-за травмы колена.

    Во втором круге Касаткина одержала победу над китаянкой Чжуосюань Бай — 6:2, 6:4.

    Даже в этом матче у нее были проблемы на собственной подаче. Половину из свох геймов Бай взяла на приеме. Повезло, что представительница Поднебесной тоже допускала много ошибок.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Касаткина выиграла у венгерской теннисистки Тимеи Бабош — 6:1, 7:6.

    Примечательно, что Дарья пять из шести последних турниров выиграла не менее двух матчей.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.32.

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    В начале года Дарья выиграла у Барборы на турнире в Аделаиде, но вскоре чешка взяла реванш, остановив россиянку на турнире в Дубае.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,0 за 1.82.

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    Крейчикова — Касаткина: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина обыграть Крейчикову и выйти в финал?
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