Россиянка Дарья Касаткина сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. Крейчикова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Барбора легко добралась до полуфинала, до сих пор сыграв на этой неделе лишь три сета.

В первом матче чешская теннисистка одержала победу над хорваткой Петрой Мартич — 7:5, 6:1.

В четвертьфинале Крейчикова встречалась с Лесей Цуренко. Украинка отдала первый сет со счетом 3:6, а перед началом второго отказалась от продолжения борьбы.

В начале месяца 18-я ракетка мира провалила турнир в Пекине, проиграв уже в первом раунде 16-летней Мирре Андреевой. Правда, за пару недель до этого Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего.

Касаткина

Дарье тем временем вообще не пришлось играть в 1/4 финала. Онс Жабер не смогла выйти на матч с россиянкой из-за травмы колена.

Во втором круге Касаткина одержала победу над китаянкой Чжуосюань Бай — 6:2, 6:4.

Даже в этом матче у нее были проблемы на собственной подаче. Половину из свох геймов Бай взяла на приеме. Повезло, что представительница Поднебесной тоже допускала много ошибок.

Все прогнозы на теннис

В первом круге Касаткина выиграла у венгерской теннисистки Тимеи Бабош — 6:1, 7:6.

Примечательно, что Дарья пять из шести последних турниров выиграла не менее двух матчей.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.32.

В начале года Дарья выиграла у Барборы на турнире в Аделаиде, но вскоре чешка взяла реванш, остановив россиянку на турнире в Дубае.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,0 за 1.82.