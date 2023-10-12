Поляк Хуберт Хуркач сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 09:00 мск. Марожан — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марожан

Фабиан впервые в карьере дошел до четвертьфинала на «Мастерсе», благодаря чему вскоре дебютирует в топ-70.

В четвертом круге венгерский теннисист одержал победу над Каспером Руудом — 7:6, 3:6, 6:4.

После второго сета можно было подумать, что норвежец все-таки дожмет Марожана, но ничего подобного — в решающей партии шла абсолютна равная игра.

Результат на самом деле не удивил. Во-первых, Марожан действительно в порядке, а во-вторых — теннис Рууда далеко не всегда соответствует статусу игрока топ-10.

Ну и все-таки надо не забывать, что в этом году Фабиан обыгрывал даже Карлоса Алькараса. Скорее всего, уже в ближайшем будущем он приблизится и к топ-50.

Хуркач

Хуберт второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Первый был в августе в Цинциннати — здесь он остановился в полуфинале.

Но в данном случае поляку очень повезло с сеткой. Пока что его самым рейтинговым соперником был Чжичжень Чжан.

При этом Хуркач с трудом выиграл у 60-й ракетки мира из Китая в матче чевертого круга — 7:6, 4:6, 7:6.

Все прогнозы на теннис

В решающем сете 17-я ракетка мира безупречно действовал в геймах на собственной подаче, отдав сопернику лишь два очка.

Перед этим Хуркач выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса и тайваньского теннисиста Юй Сиоу Сюя.

Прогноз и ставка

На Марожана в этом матче можно поставить за 2.87, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.42.

Очевидно, что венгр после классного матча с Руудом вполне может удивить и польского теннисиста. В данном случае лучше рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 1.99.