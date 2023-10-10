Серундоло
Франсиско проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он вылетел уже после второго раунда.
В сентябре аргентинец провел по одному матчу в Кубке Дэвича и на выставочном Кубке Лейвера.
На шанхайском «Мастерсе» Серундоло начала с победы над Маккензи Макдональдом. И это был триллер — 7:6, 7:6.
Во втором круге 21-я ракетка мира выиграл у венгра Мартона Фучовича — 3:6, 6:4, 7:5.
Серундоло ни разу не выигрывал больше двух матчей после сенсационной победы на травяном турнире в Истбурне в начале июля.
Корда
Себастьян тем временем стал автором главной сенсации второго круга. Американец остановил Даниила Медведева.
Причем сделал это максимально дерзко — 7:6, 6:2. В конце матча россиянин психовал, кричал и даже ломал ракетку. Так, обычно, выглядит капитуляция.
Ну а Корда провел, без сомнений, один из лучших матчей в карьере. Примечательно, что это была его вторая в этом сезоне победа над Медведевым. В начале года он обыграл третью ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии.
Эта победа стала еще одним подтверждением, что в оптимальной форме Корда способен играть на уровне топ-10.
Прогноз и ставка
На Серундоло в этом матче можно поставить за 2.69, победу Корды букмекеры предлагают за 1.47.
Будет логично, если американец после классного матча с Медведевым обыграет и Серундоло.
Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.17.