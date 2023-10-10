Американец Себастьян Корда сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Серундоло — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Франсиско проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он вылетел уже после второго раунда.

В сентябре аргентинец провел по одному матчу в Кубке Дэвича и на выставочном Кубке Лейвера.

На шанхайском «Мастерсе» Серундоло начала с победы над Маккензи Макдональдом. И это был триллер — 7:6, 7:6.

Во втором круге 21-я ракетка мира выиграл у венгра Мартона Фучовича — 3:6, 6:4, 7:5.

Серундоло ни разу не выигрывал больше двух матчей после сенсационной победы на травяном турнире в Истбурне в начале июля.

Корда

Себастьян тем временем стал автором главной сенсации второго круга. Американец остановил Даниила Медведева.

Причем сделал это максимально дерзко — 7:6, 6:2. В конце матча россиянин психовал, кричал и даже ломал ракетку. Так, обычно, выглядит капитуляция.

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Ну а Корда провел, без сомнений, один из лучших матчей в карьере. Примечательно, что это была его вторая в этом сезоне победа над Медведевым. В начале года он обыграл третью ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии.

Эта победа стала еще одним подтверждением, что в оптимальной форме Корда способен играть на уровне топ-10.

Прогноз и ставка

На Серундоло в этом матче можно поставить за 2.69, победу Корды букмекеры предлагают за 1.47.

Будет логично, если американец после классного матча с Медведевым обыграет и Серундоло.

Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.17.