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    Корда деклассирует Серундоло?

    Серундоло — Корда. Ставка (к. 2.17) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Серундоло — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 10 Октября 2023 года

    Серундоло

    Франсиско проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он вылетел уже после второго раунда.

    В сентябре аргентинец провел по одному матчу в Кубке Дэвича и на выставочном Кубке Лейвера.

    На шанхайском «Мастерсе» Серундоло начала с победы над Маккензи Макдональдом. И это был триллер — 7:6, 7:6.

    Во втором круге 21-я ракетка мира выиграл у венгра Мартона Фучовича — 3:6, 6:4, 7:5.

    Серундоло ни разу не выигрывал больше двух матчей после сенсационной победы на травяном турнире в Истбурне в начале июля.

    Корда

    Себастьян тем временем стал автором главной сенсации второго круга. Американец остановил Даниила Медведева.

    Причем сделал это максимально дерзко — 7:6, 6:2. В конце матча россиянин психовал, кричал и даже ломал ракетку. Так, обычно, выглядит капитуляция.

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    Ну а Корда провел, без сомнений, один из лучших матчей в карьере. Примечательно, что это была его вторая в этом сезоне победа над Медведевым. В начале года он обыграл третью ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии.

    Эта победа стала еще одним подтверждением, что в оптимальной форме Корда способен играть на уровне топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 2.69, победу Корды букмекеры предлагают за 1.47.

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    Будет логично, если американец после классного матча с Медведевым обыграет и Серундоло.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.17.

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    Серундоло — Корда: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на теннис. Корда деклассирует Серундоло?
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