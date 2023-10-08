Хуркач
Хуберт в первом матче одержал классную победу над Танаси Коккинакисом — 7:6, 6:4.
Польский теннисист шикарно действовал в геймах на собственной подаче, по сути, не оставив сопернику никаких шансов на приеме.
Хуркач забрал на первом мяче 86 процентов очков. За весь матч у австралийца был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.
Другой вопрос, сможет ли он стабильно играть на таком уровне. В текущем сезоне у Хуркача было уже немало провальных матчей.
Сюй
Сюй тем временем преподнес одну из главных сенсаций второго круга, выиграв у Лоренцо Музетти.
Более того, ему хватило двух сетов для первой в карьере победы над соперником из топ-20 — 6:3, 6:4.
Интересно также, что для тайваньского теннисиста это был всего лишь пятый матч на уровне основной сетки ATP.
В первом круге Сюй одержал волевую победу над австралийцем Максом Перселлом (6:7, 6:3, 6:1).
Также стоит отметить, что 184-я ракетка мира (выше 180-го места пока не поднимался) прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата США.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.13, победу Сюя букмекеры предлагают за 6.00.
С одной стороны, есть явный фаворит, но Сюй, похоже, знает, что нужно делать в таком матче.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.