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    Хуркач проиграет 184-й ракетке мира?

    Хуркач — Сюй. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 8 октября 2023 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против тайваньского теннисиста Юй Сиоу Сюя в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Хуркач — Сюй: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуберт в первом матче одержал классную победу над Танаси Коккинакисом — 7:6, 6:4.

    Польский теннисист шикарно действовал в геймах на собственной подаче, по сути, не оставив сопернику никаких шансов на приеме.

    Хуркач забрал на первом мяче 86 процентов очков. За весь матч у австралийца был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

    Другой вопрос, сможет ли он стабильно играть на таком уровне. В текущем сезоне у Хуркача было уже немало провальных матчей.

    Сюй

    Сюй тем временем преподнес одну из главных сенсаций второго круга, выиграв у Лоренцо Музетти.

    Более того, ему хватило двух сетов для первой в карьере победы над соперником из топ-20 — 6:3, 6:4.

    Интересно также, что для тайваньского теннисиста это был всего лишь пятый матч на уровне основной сетки ATP.

    В первом круге Сюй одержал волевую победу над австралийцем Максом Перселлом (6:7, 6:3, 6:1).

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    Также стоит отметить, что 184-я ракетка мира (выше 180-го места пока не поднимался) прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.13, победу Сюя букмекеры предлагают за 6.00.

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    С одной стороны, есть явный фаворит, но Сюй, похоже, знает, что нужно делать в таком матче.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.

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    Хуркач — Сюй: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач проиграет 184-й ракетке мира?
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