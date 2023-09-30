Кудерметова
Вероника преподнесла главную сенсацию недели. В пятницу она впервые в карьере выиграла у Иги Свентек.
Перед этим у россиянки было четыре поражения в матчах против польской теннисистки, в которых она взяла в общей сложности лишь четыре гейма.
На этот раз Кудерметова красиво дожала вторую ракетку мира в третьем сете — 6:2, 2:6, 6:4.
Ига перед этим не лучшим образом провела встречу с японкой Маи Хонтамой, а в игре против Вероники ее порой и вовсе было не узнать.
Есть подозрение, что Свентек, в отличие от Кудерметовой, оказалась не готова к сложным климатическим условиям в Токио, где сейчас очень жарко и влажно.
Павлюченкова
Анастасия впервые с июня 2021 года дошла до полуфинала на турнире WTA.
А на харде она не добиралась до этой стадии и вовсе с 2019 года. В общем, в каком-то смысле это прорыв для российской теннисистки, которая сумела набрать оптимальную форму даже после большого перерыва, связанного с травмой колена.
В четвертьфинале Павлюченкова выиграла у Екатерины Александровой — 6:2, 7:5.
В отличие от соперницы, Настя редко ошибалась в геймах на собственной подаче и при этом очень эффективно действовала на приеме.
Перед этим бывшая 11-я ракетка мира выиграла у чешки Линды Носковой и хорватки Донны Векич.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.05.
Даже после победы над Свентек нет никакой гарантии, что Вероника остановит и соотечественницу.
Здесь уже будут совершенно другие эмоции и сценарий. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.