Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова встретятся в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Кудерметова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Вероника преподнесла главную сенсацию недели. В пятницу она впервые в карьере выиграла у Иги Свентек.

Перед этим у россиянки было четыре поражения в матчах против польской теннисистки, в которых она взяла в общей сложности лишь четыре гейма.

На этот раз Кудерметова красиво дожала вторую ракетку мира в третьем сете — 6:2, 2:6, 6:4.

Ига перед этим не лучшим образом провела встречу с японкой Маи Хонтамой, а в игре против Вероники ее порой и вовсе было не узнать.

Есть подозрение, что Свентек, в отличие от Кудерметовой, оказалась не готова к сложным климатическим условиям в Токио, где сейчас очень жарко и влажно.

Павлюченкова

Анастасия впервые с июня 2021 года дошла до полуфинала на турнире WTA.

А на харде она не добиралась до этой стадии и вовсе с 2019 года. В общем, в каком-то смысле это прорыв для российской теннисистки, которая сумела набрать оптимальную форму даже после большого перерыва, связанного с травмой колена.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Павлюченкова выиграла у Екатерины Александровой — 6:2, 7:5.

В отличие от соперницы, Настя редко ошибалась в геймах на собственной подаче и при этом очень эффективно действовала на приеме.

Перед этим бывшая 11-я ракетка мира выиграла у чешки Линды Носковой и хорватки Донны Векич.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.05.

Даже после победы над Свентек нет никакой гарантии, что Вероника остановит и соотечественницу.

Здесь уже будут совершенно другие эмоции и сценарий. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.