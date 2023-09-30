ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым Айван ТоуниРаскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни «Аякс» провалил старт сезонаКризис в «Аяксе». Амстердамский клуб проваливает старт нового сезона
    Все новости спорта

    Кудерметова после победы над Свентек проиграет Павлюченковой?

    Кудерметова — Павлюченкова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Токио 30 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на Анастасия Павлюченкова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова встретятся в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Кудерметова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Токио. Женщины 30 Сентября 2023 года

    Кудерметова

    Вероника преподнесла главную сенсацию недели. В пятницу она впервые в карьере выиграла у Иги Свентек.

    Перед этим у россиянки было четыре поражения в матчах против польской теннисистки, в которых она взяла в общей сложности лишь четыре гейма.

    На этот раз Кудерметова красиво дожала вторую ракетку мира в третьем сете — 6:2, 2:6, 6:4.

    Ига перед этим не лучшим образом провела встречу с японкой Маи Хонтамой, а в игре против Вероники ее порой и вовсе было не узнать.

    Есть подозрение, что Свентек, в отличие от Кудерметовой, оказалась не готова к сложным климатическим условиям в Токио, где сейчас очень жарко и влажно.

    Павлюченкова

    Анастасия впервые с июня 2021 года дошла до полуфинала на турнире WTA.

    А на харде она не добиралась до этой стадии и вовсе с 2019 года. В общем, в каком-то смысле это прорыв для российской теннисистки, которая сумела набрать оптимальную форму даже после большого перерыва, связанного с травмой колена.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Павлюченкова выиграла у Екатерины Александровой — 6:2, 7:5.

    В отличие от соперницы, Настя редко ошибалась в геймах на собственной подаче и при этом очень эффективно действовала на приеме.

    Перед этим бывшая 11-я ракетка мира выиграла у чешки Линды Носковой и хорватки Донны Векич.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.05.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Даже после победы над Свентек нет никакой гарантии, что Вероника остановит и соотечественницу.

    Здесь уже будут совершенно другие эмоции и сценарий. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.81
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Страсбург — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова после победы над Свентек проиграет Павлюченковой?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры