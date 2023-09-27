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    Сможет ли Шевченко обыграть ван де Зандшульпа?

    Шевченко — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Астане 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — ван де Зандшульп
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 08:00 мск. Шевченко — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    В середине месяца Шевченко неплохо выступил на грунтовом «челленджере» в польском Щецине, сумев дойти до полуфинала.

    Перед этим россиянин играл на грунте в Генуе, но здесь ему удалось выиграть только один матч.

    Если говорить о харде, то здесь самым успешным для него стал турнир в Вашингтоне. В столице США Шевченко выиграл у Максима Кресси и Себастьяна Корды, после чего уступил Дэну Эвансу.

    На «Мастерсе» в Цинциннати 22-летний теннисист прошел непростую квалификацию, обыграв венгра Мартону Фучовича и аргентинца Диего Шварцмана. Правда, сразу после этого его остановил Лоренцо Сонего.

    Ван де Зандшульп

    Ботик в середине сентября провел три матча в рамках Кубка Дэвиса. И здесь, прежде всего, стоит обратить внимание на его победу над американцем Томми Полом (7:6, 6:2).

    На Открытом чемпионате США нидерландский теннисист проиграл во втором круге Дэну Эвансу.

    Еще одним разочарованием стало поражение от американца Омни Кумара на турнире в Уинстон-Сейлеме.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине сезона ван де Зандшульп выступал значительно лучше. Достаточно сказать, что после выхода в финал на апрельском турнире в Мюнхене он ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 2.56, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.51.

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    Оба теннисиста в последнее время не могут похвастаться стабильностью, чередуя более-менее неплохие матчи с откровенно провальными.

    В данном случае лучше рассмотреть ставки на количество геймов или сетов.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Шевченко — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко обыграть ван де Зандшульпа?
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