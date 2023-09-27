Россиянин Александр Шевченко сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 08:00 мск. Шевченко — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

В середине месяца Шевченко неплохо выступил на грунтовом «челленджере» в польском Щецине, сумев дойти до полуфинала.

Перед этим россиянин играл на грунте в Генуе, но здесь ему удалось выиграть только один матч.

Если говорить о харде, то здесь самым успешным для него стал турнир в Вашингтоне. В столице США Шевченко выиграл у Максима Кресси и Себастьяна Корды, после чего уступил Дэну Эвансу.

На «Мастерсе» в Цинциннати 22-летний теннисист прошел непростую квалификацию, обыграв венгра Мартону Фучовича и аргентинца Диего Шварцмана. Правда, сразу после этого его остановил Лоренцо Сонего.

Ван де Зандшульп

Ботик в середине сентября провел три матча в рамках Кубка Дэвиса. И здесь, прежде всего, стоит обратить внимание на его победу над американцем Томми Полом (7:6, 6:2).

На Открытом чемпионате США нидерландский теннисист проиграл во втором круге Дэну Эвансу.

Еще одним разочарованием стало поражение от американца Омни Кумара на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Все прогнозы на теннис

В первой половине сезона ван де Зандшульп выступал значительно лучше. Достаточно сказать, что после выхода в финал на апрельском турнире в Мюнхене он ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 2.56, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.51.

Оба теннисиста в последнее время не могут похвастаться стабильностью, чередуя более-менее неплохие матчи с откровенно провальными.

В данном случае лучше рассмотреть ставки на количество геймов или сетов.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.