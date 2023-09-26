ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу «Арсенал» — «Тоттенхэм»Есть жизнь после Кейна. «Шпоры» огорчили «Арсенал» благодаря опасному дуэту Сона и Мэддисона
  • 13:00
    • Захарян заболел коронавирусом
  • 13:24
    • Звонарева впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA
  • 12:36
    • В Египте высказались о возможном проведении матча на поле сборной России
  • 12:15
    • Самсонова вышла во второй круг турнира в Токио
  • 12:09
    • Матч сборной России с Кенией может состояться в Турции
  • 11:34
    • Президент РФС высказался о будущем Карпина в сборной России
    Все новости спорта

    Кудерметова снова проиграет?

    Дарт — Кудерметова. Ставка (к. 2.66) и прогноз на турнир в Токио 26 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Дарт — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против британки Хэрриет Дарт в рамках первого круга турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск. Дарт — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дарт

    Хэрриет пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом матче она с трудом выиграла у японки Саяки Ишии, а потом разгромила представительницу Грузии Оксану Калашникову (6:0, 6:4).

    На прошлой неделе Дарт прошла отбор и выиграла один матч в основном турнире в Гуанчжоу.

    После побед над немкой Юле Нимайер британку остановила бельгийка Грэт Миннен.

    Еще один матч Хэрриет выиграла на недавнем турнире в Осаке. Здесь она обыграла талантливую чешку Линду Фрухвиртову, после чего уступила Анне Калинской.

    Несмотря на то, что она находится за пределами топ-100, Дарт ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Кудерметова

    Вероника на прошлой неделе прервала серию из трех поражений, однако пока рано говорить о том, что она наконец-то пришла в себя.

    Россиянка прошла первый круг на крупном турнире в Гвадалахаре, обыграв канадскую теннисистку Эжени Бушар (6:2, 6:7, 6:4).

    Но уже в следующем матче Кудерметова без шансов уступила Виктории Азаренко — 2:6, 1:6.

    Все прогнозы на теннис

    Вероника пока еще в топ-20 (на данный момент 19-я), но есть подозрение, что такой игрой ей будет сложно сохранить место в компании лучших теннисисток мира.

    Прогноз и ставка

    На Дарт в этом матче можно поставить за 3.40, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.32.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Очевидно, что на россиянку сейчас опасно ставить. Сложно сказать, что случилось, но Кудерметову просто не узнать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Нисиока — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пюник — Ширак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Омония — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хатайспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дарт — Кудерметова: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова проиграет?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры