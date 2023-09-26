Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против британки Хэрриет Дарт в рамках первого круга турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск. Дарт — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дарт

Хэрриет пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом матче она с трудом выиграла у японки Саяки Ишии, а потом разгромила представительницу Грузии Оксану Калашникову (6:0, 6:4).

На прошлой неделе Дарт прошла отбор и выиграла один матч в основном турнире в Гуанчжоу.

После побед над немкой Юле Нимайер британку остановила бельгийка Грэт Миннен.

Еще один матч Хэрриет выиграла на недавнем турнире в Осаке. Здесь она обыграла талантливую чешку Линду Фрухвиртову, после чего уступила Анне Калинской.

Несмотря на то, что она находится за пределами топ-100, Дарт ни в коем случае нельзя недооценивать.

Кудерметова

Вероника на прошлой неделе прервала серию из трех поражений, однако пока рано говорить о том, что она наконец-то пришла в себя.

Россиянка прошла первый круг на крупном турнире в Гвадалахаре, обыграв канадскую теннисистку Эжени Бушар (6:2, 6:7, 6:4).

Но уже в следующем матче Кудерметова без шансов уступила Виктории Азаренко — 2:6, 1:6.

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Вероника пока еще в топ-20 (на данный момент 19-я), но есть подозрение, что такой игрой ей будет сложно сохранить место в компании лучших теннисисток мира.

Прогноз и ставка

На Дарт в этом матче можно поставить за 3.40, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.32.

Очевидно, что на россиянку сейчас опасно ставить. Сложно сказать, что случилось, но Кудерметову просто не узнать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66.