Американка Эшлин Крюгер сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Крюгер — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крюгер

Эшлин в середине месяца дебютировала в топ-100, взлетев сразу на 50 позиций.

Американка ворвалась в сотню лучших после сенсационной победы в японской Осаке.

За весь турнир 19-летняя теннисистка не отдала соперницам ни одного гейма. В четвертьфинале она разгромила россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:1).

И в данном случае дело не только в результатах. Крюгер продемонстрировала очень качественный теннис. Если не в этом, то уже в начале следующего она наверняка поднимется в топ-50.

Калинина

Ангелина тем временем по-прежнему в топ-30, несмотря на то, что после майского турнира в Риме она ни разу не выигрывала больше одного матча.

На завершившемся в воскресенье турнире в Гвадалахаре украинка проиграла во втором круге американке Софии Кенин.

В Сан-Диего Калинина тоже не прошла второй раунд, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

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Кроме того, показательным стало поражение от Дженнифер Брэди (2:6, 1:6) в Вашингтоне. Для американки это был всего лишь третий матч после двухлетнего перерыва.

Прогноз и ставка

На Крюгер в этом матче можно поставить за 1.95, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.85.

Вряд ли в данном случае есть смысл делать акцент на том, что американку ждет встреча с опытной соперницей. Опыт, конечно, хорошая штука, но в данном случае лучше рассмотреть ставку на победу талантливой теннисистки.

Наш выбор — победа Крюгер за 1.95.