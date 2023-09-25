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    Крюгер продлит победную серию?

    Крюгер — Калинина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2023 года

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    Эшлин Крюгер
    Американка Эшлин Крюгер сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Крюгер — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 25 Сентября 2023 года

    Крюгер

    Эшлин в середине месяца дебютировала в топ-100, взлетев сразу на 50 позиций.

    Американка ворвалась в сотню лучших после сенсационной победы в японской Осаке.

    За весь турнир 19-летняя теннисистка не отдала соперницам ни одного гейма. В четвертьфинале она разгромила россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:1).

    И в данном случае дело не только в результатах. Крюгер продемонстрировала очень качественный теннис. Если не в этом, то уже в начале следующего она наверняка поднимется в топ-50.

    Калинина

    Ангелина тем временем по-прежнему в топ-30, несмотря на то, что после майского турнира в Риме она ни разу не выигрывала больше одного матча.

    На завершившемся в воскресенье турнире в Гвадалахаре украинка проиграла во втором круге американке Софии Кенин.

    В Сан-Диего Калинина тоже не прошла второй раунд, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

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    Кроме того, показательным стало поражение от Дженнифер Брэди (2:6, 1:6) в Вашингтоне. Для американки это был всего лишь третий матч после двухлетнего перерыва.

    Прогноз и ставка

    На Крюгер в этом матче можно поставить за 1.95, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.85.

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    Вряд ли в данном случае есть смысл делать акцент на том, что американку ждет встреча с опытной соперницей. Опыт, конечно, хорошая штука, но в данном случае лучше рассмотреть ставку на победу талантливой теннисистки.

    Наш выбор — победа Крюгер за 1.95.

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    Крюгер — Калинина: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. Крюгер продлит победную серию?
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