Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Хачанов — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен на этой неделе выиграл первый матч за три с половиной месяца.

Все это время он восстанавливался после очень неприятной травмы — стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника.

Первая попытка вернуться в тур оказалась неудачной, Хачанов не прошел ни раунда на US Open, сразу же проиграв Майклу Ммо.

В Чжухае Карен начал с победы над новозеландцем Алексом Болтом — 6:4, 6:4.

По словам Хачанова, на этот раз ему было значительно легче, чем три недели назад в Нью-Йорке. Однако о том, готов ли он бороться здесь за титул, пока рано рассуждать.

Макдональд

Маккензи в первом круге выиграл у китайца Шана Цзюньчэна — 6:4, 6:7, 6:3.

И здесь американцу повезло, что в решающем сете соперник не мог играть в полную силу из-за травмы.

Во втором раунде Макдональд одержал волевую победу над Киммером Коппеянсом — 4:6, 6:3, 6:2.

Все прогнозы на теннис

На US Open Маккензи начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом, но уже в следующем матче проиграл Борне Гойо.

Если брать последние несколько месяцев, то на этом отрезке главным успехом Макдональда стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.91, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.89.

В матче против против 323-й ракетки мира Болта было хорошо заметно, что Карену все-таки пока тяжело показывать свой лучший теннис. Скорее всего, ближайшие несколько месяцев будут непростыми для него.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.