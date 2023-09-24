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    Сможет ли Хачанов обыграть Макдональда?

    Хачанов — Макдональд. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Чжухае 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Макдональд
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Хачанов — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен на этой неделе выиграл первый матч за три с половиной месяца.

    Все это время он восстанавливался после очень неприятной травмы — стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника.

    Первая попытка вернуться в тур оказалась неудачной, Хачанов не прошел ни раунда на US Open, сразу же проиграв Майклу Ммо.

    В Чжухае Карен начал с победы над новозеландцем Алексом Болтом — 6:4, 6:4.

    По словам Хачанова, на этот раз ему было значительно легче, чем три недели назад в Нью-Йорке. Однако о том, готов ли он бороться здесь за титул, пока рано рассуждать.

    Макдональд

    Маккензи в первом круге выиграл у китайца Шана Цзюньчэна — 6:4, 6:7, 6:3.

    И здесь американцу повезло, что в решающем сете соперник не мог играть в полную силу из-за травмы.

    Во втором раунде Макдональд одержал волевую победу над Киммером Коппеянсом — 4:6, 6:3, 6:2.

    Все прогнозы на теннис

    На US Open Маккензи начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом, но уже в следующем матче проиграл Борне Гойо.

    Если брать последние несколько месяцев, то на этом отрезке главным успехом Макдональда стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.91, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.89.

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    В матче против против 323-й ракетки мира Болта было хорошо заметно, что Карену все-таки пока тяжело показывать свой лучший теннис. Скорее всего, ближайшие несколько месяцев будут непростыми для него.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Хачанов — Макдональд: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов обыграть Макдональда?
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