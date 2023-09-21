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    Сможет ли Карацев пройти первый круг в Чжухае?

    Арнальди — Карацев. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Чжухае 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Чжухае (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 05:00 мск. Арнальди — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Арнальди

    Маттео по итогам Открытого чемпионата США дебютировал в топ-50 — на данный момент он занимает в рейтинге 48-е место.

    В Нью-Йорке итальянский теннисист дошел до четвертого круга, выиграв у Джейсона Кублера, Артура Фиса и Кэмерона Норри (6:3, 6:4, 6:3).

    В 1/8 финала Арнальди проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 4:6), но даже в этом матче ему удалось показать качественный теннис.

    На прошлой неделе Арнальди выиграл у чилийца Кристиана Гарина и шведа Лео Борга в рамках Кубка Дэвиса.

    После Уимблдона Маттео не выиграл ни одного матча только на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Карацев

    Аслан, скорее всего, тоже остался доволен своим выступлением на американском мэйджоре.

    Скажем так, выход в третий круг — это все-таки не повод для разочарования.

    Карацев одержал победы над чехом Иржи Легечкой и испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, после чего уступил будущему полуфиналисту Бену Шелтону.

    Но также стоит обратить внимание на то, что Аслан не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

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    В этом году у него до сих пор был лишь один по-настоящему серьезный успех — выход в полуфинал на майском «Мастерсе» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Арнальди в этом матче можно поставить за 1.74, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.09.

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    Учитывая непредсказуемость Аслана, есть смысл сделать ставку на количество геймов или сетов. А по поводу исхода здесь сложно что-либо сказать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.17.

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    Арнальди — Карацев: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев пройти первый круг в Чжухае?
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