Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Чжухае (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 05:00 мск. Арнальди — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Арнальди

Маттео по итогам Открытого чемпионата США дебютировал в топ-50 — на данный момент он занимает в рейтинге 48-е место.

В Нью-Йорке итальянский теннисист дошел до четвертого круга, выиграв у Джейсона Кублера, Артура Фиса и Кэмерона Норри (6:3, 6:4, 6:3).

В 1/8 финала Арнальди проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 4:6), но даже в этом матче ему удалось показать качественный теннис.

На прошлой неделе Арнальди выиграл у чилийца Кристиана Гарина и шведа Лео Борга в рамках Кубка Дэвиса.

После Уимблдона Маттео не выиграл ни одного матча только на «Мастерсе» в Цинциннати.

Карацев

Аслан, скорее всего, тоже остался доволен своим выступлением на американском мэйджоре.

Скажем так, выход в третий круг — это все-таки не повод для разочарования.

Карацев одержал победы над чехом Иржи Легечкой и испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, после чего уступил будущему полуфиналисту Бену Шелтону.

Но также стоит обратить внимание на то, что Аслан не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

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В этом году у него до сих пор был лишь один по-настоящему серьезный успех — выход в полуфинал на майском «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

На Арнальди в этом матче можно поставить за 1.74, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.09.

Учитывая непредсказуемость Аслана, есть смысл сделать ставку на количество геймов или сетов. А по поводу исхода здесь сложно что-либо сказать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.17.