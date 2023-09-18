Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Эжени Бушар из Канады во втором круге турнира в Гвадалахаре. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 23:00 мск. Кудерметова — Бушар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Сложно сказать, что случилось, но Вероника очень слабо проводит вторую половину сезона.

Россиянка проиграла пять из шести последних матчей.

На прошлой неделе она не прошла ни одного раунда на турнире в Сан-Диего, сразу же проиграв Софии Кенин (4:6, 4:6).

На Открытом чемпионате США Кудерметова уступила в первом круге американке Бернарде Пере (5:7, 4:6).

На прошлой неделе стало известно, что в команду Вероники вошел Дмитрий Турсунов, который ранее успел поработать с Ариной Соболенко, Эммой Радукану и Белиндой Бенчич.

Бушар

Эжени тем временем получил от организаторов турнира wild card. В текущей версии рейтинга она всего лишь 248-я.

В первом раунде канадская теннисистка выиграла у мексиканки Ренаты Сарасуа со счетом 6:1, 7:6.

Для бывшей пятой ракетки мира это была всего лишь четверта победа в сезоне на уровне основной сетки WTA.

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В августе Бушар не прошла квалификацию на Открытом чемпионате США и на турнире в Монреале. На Уимблдоне 29-летняя теннисистка тоже проиграла в отборе.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Бушар букмекеры предлагают за 3.86.

Эжени тоже нечем похвастаться, однако даже в этом случае все равно нет уверенности в том, что Вероника выйдет в следующий раунд. Надо признать, что в последнее время россиянка играла чересчур плохо.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.96.