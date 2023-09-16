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    Хватит ли Крейчиковой и Коллинс двух сетов?

    Крейчикова — Коллинс. Ставка (1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Коллинс
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    Даниэль Коллинс
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 00:00 мск. Крейчикова — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 16 Сентября 2023 года

    Крейчикова

    Барбора уверенно провела два предыдущих матча, в которых не отдала соперницам ни одного сета.

    В четвертьфинале чешская теннисистка одержала победу над Беатрис Аддад Майя со счетом 6:4, 6:3.

    В обеих партиях Крейчикова сразу же брала гейм на подаче соперницы, после чего спокойно контролировала ситуацию на корте.

    Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 выиграла два матча подряд впервые после турнира в Бирмингеме, на котором она дошла до финала.

    Коллинс

    Даниэль тем временем выиграла уже три матча на этой неделе. В отличие от Крейчиковой, она не попала в посев.

    В предыдущем раунде американка одержала классную победу над Каролин Гарсия — 6:2, 6:3.

    Коллинс, наверное, и сама не ожидала, что будет настолько легко. С другой стороны, дело здесь не только в том, что француженка чересчур часто ошибалась.

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    Даниэль на этот раз шикарно действовала в геймах на собственной подаче, в том числе на втором мяче. Ну а точность первой подачи и вовсе была почти на космическом уровне — 73 процента.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.13, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.72.

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    В данном случае логично предположить, что теннисистки проведут, как минимум два напряженных сета. Все-таки они здорово выглядели в недавних матчах.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.81.

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    Крейчикова — Коллинс: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Крейчиковой и Коллинс двух сетов?
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