Бразильянка Беатрис Аддад Майая сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 03:30 мск. Аддад Майя — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аддад Майя

Беатрис провела на этой неделе уже два трехсетовых матча. И в обоих случаях она легко переиграла своих соперниц в решающей партии.

В первом круге бразильская теннисистка дожала финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес — 6:3, 5:7, 6:2.

Во втором матче Аддад Майя одержала победу над Мартой Костюк — 6:3, 6:7, 6:2. Во второй партии украинка отыграла у соперницы две подачи на матч.

И немного странно, что после столь эпичного камбэка Костюк просто развалилась в решающем сете. Аддад Майя легко воспользовалась серьезными проблемами Марты на подаче.

Крейчикова

Барбора тем временем провела пока лишь один матч на этой неделе. Чешка попала в посев, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

Крейчикова одержала уверенную победу над Ангелиной Калининой со счетом 6:3, 6:2.

В данном случае ей очень помогла слабая игра украинки на подаче. На втором мяче Калинина взяла лишь 24 процента очков.

Все прогнозы на теннис

Крейчикова прервала серию из четырех поражений, которая началась на Уимблдоне.

После неудачного матча с 16-летней Миррой Андреевой на британском мэйджоре чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 не прошла ни одного раунда в Цинциннати, Кливленде и на US Open.

Прогноз и ставка

На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 2.17, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.69.

В прошлом году Барбора выиграла у Беатрис на турнире в Таллине — 6:3, 6:4. Еще одна победа чешки над бразильянкой точно не станет сюрпризом, но на этот раз, скорее всего, соперница окажет более серьезное сопротивление.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.