Американка Даниэль Коллинс сыграет против Алены Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 00:30 мск. Остапенко — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

У Алены в первом круге был тяжелейший матч против Екатерины Александровой.

Теннисистка из Латвии дожала россиянку только в третьем сете — 7:6, 6:7, 7:5.

В решающей партии Остапенко уступала со счетом 2:5, но в итоге взяла пять геймов подряд и вышла в следующий раунд. Очевидно, что после такого камбэка она будет на кураже.

С другой стороны, можно вспомнить, как на недавно завершившемся Открытом чемпионате США Остапенко после победы над Игой Свентек вообще без шансов уступила Кори Гауфф (0:6, 2:6).

Остапенко по-прежнему остается одной из самых непредсказуемых теннисисток в туре.

Коллинс

Даниэль тем временем начала турнир с уверенной победы над Луизой Чирико — 7:5, 6:0.

Соперница неплохо сопротивлялась в первой партии, но во второй просто прекратила бороться.

В общем, Коллинс неплохо размялась перед непростым матчем с Остапенко.

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При этом здесь стоит обратить внимание на то, что матч Даниэль против Чирико продолжался 72 минуты, тогда как Алена в первом круге провела на корте почти три часа.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 2.00, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.81.

Алена вряд ли удивит соперницу своим агрессивным теннисом. Во-первых, американка тоже любит играть в таком стиле.

А во-вторых, Коллинс отлично помнит предыдущую встречу с латвийской теннисисткой. В начале февраля Остапенко с трудом обыграла финалисту Australian Open-2022 на турнире в Абу-Даби — 7:5, 1:6, 7:5.

Вполне вероятно, что Дариэль возьмет реванш. Встреча с Александровой в очередной раз подтвердила, что в игре Остапенко по-прежнему немало уязвимых мест.

Ставка — победа Коллинс + тотал геймов больше 19,5 за 2.66.