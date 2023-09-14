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    Коллинс возьмет реванш у Остапенко?

    Остапенко — Коллинс. Ставка (к. 2.66) и прогноз на турнир в Сан-Диего 14 сентября 2023 года

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    Даниэль Коллинс
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против Алены Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 00:30 мск. Остапенко — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 14 Сентября 2023 года

    Остапенко

    У Алены в первом круге был тяжелейший матч против Екатерины Александровой.

    Теннисистка из Латвии дожала россиянку только в третьем сете — 7:6, 6:7, 7:5.

    В решающей партии Остапенко уступала со счетом 2:5, но в итоге взяла пять геймов подряд и вышла в следующий раунд. Очевидно, что после такого камбэка она будет на кураже.

    С другой стороны, можно вспомнить, как на недавно завершившемся Открытом чемпионате США Остапенко после победы над Игой Свентек вообще без шансов уступила Кори Гауфф (0:6, 2:6).

    Остапенко по-прежнему остается одной из самых непредсказуемых теннисисток в туре.

    Коллинс

    Даниэль тем временем начала турнир с уверенной победы над Луизой Чирико — 7:5, 6:0.

    Соперница неплохо сопротивлялась в первой партии, но во второй просто прекратила бороться.

    В общем, Коллинс неплохо размялась перед непростым матчем с Остапенко.

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    При этом здесь стоит обратить внимание на то, что матч Даниэль против Чирико продолжался 72 минуты, тогда как Алена в первом круге провела на корте почти три часа.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 2.00, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.81.

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    Алена вряд ли удивит соперницу своим агрессивным теннисом. Во-первых, американка тоже любит играть в таком стиле.

    А во-вторых, Коллинс отлично помнит предыдущую встречу с латвийской теннисисткой. В начале февраля Остапенко с трудом обыграла финалисту Australian Open-2022 на турнире в Абу-Даби — 7:5, 1:6, 7:5.

    Вполне вероятно, что Дариэль возьмет реванш. Встреча с Александровой в очередной раз подтвердила, что в игре Остапенко по-прежнему немало уязвимых мест.

    Ставка — победа Коллинс + тотал геймов больше 19,5 за 2.66.

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    Остапенко — Коллинс: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на теннис. Коллинс возьмет реванш у Остапенко?
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