Коллинс
Даниэль в предыдущем раунде одержала волевую победу над Аленой Остапенко — 2:6, 6:3, 6:4.
Теннисистке из Латвии все-таки не хватило энергии на весь матч после изнурительной, почти трехчасовой встречи с Екатериной Александровой.
Хотя до середины решающего сета, когда Остапенко вела с брейком, можно было подумать иначе.
В итоге Коллинс совершила камбэк, воспользовавшись слабой игрой соперницы на подаче в решающих геймах.
Но американка, несмотря на результат, вряд ли осталась довольна своей игрой, особенно на подаче.
Гарсия
Каролин попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче француженка одержала победу над Слоун Стивенс — 6:3, 3:6, 6:1.
В решающей партии, в отличие от американки, Гарсия почти не ошибалась на собственной подаче и отлично действовала на приеме.
Но эта победа вряд ли сильно улучшила настроение десятой ракетки мира, которая в целом провалила североамериканскую серию турниров.
Гарсия не выиграла ни одного матча в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и на US Open.
Прогноз и ставка
На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гарсия букмекеры предлагают за 2.62.
В прошлом году Даниэль обыграла француженку в первом раунде турнира в Сан-Диего со счетом 6:2, 7:6.
Сложно сказать, хватит ли американке на этот раз двух сетов, но она, скорее всего, снова остановит Гарсия, в игре которой наметился серьезный спад.
Ставка — победа Коллинс + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.