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    Сможет ли Гарсия взять реванш у Коллинс?

    Коллинс — Гарсия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Сан-Диего 14 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Коллинс — Гарсия
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    Каролин Гарсия
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против француженки Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 23:00 мск. Коллинс — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 14 Сентября 2023 года

    Коллинс

    Даниэль в предыдущем раунде одержала волевую победу над Аленой Остапенко — 2:6, 6:3, 6:4.

    Теннисистке из Латвии все-таки не хватило энергии на весь матч после изнурительной, почти трехчасовой встречи с Екатериной Александровой.

    Хотя до середины решающего сета, когда Остапенко вела с брейком, можно было подумать иначе.

    В итоге Коллинс совершила камбэк, воспользовавшись слабой игрой соперницы на подаче в решающих геймах.

    Но американка, несмотря на результат, вряд ли осталась довольна своей игрой, особенно на подаче.

    Гарсия

    Каролин попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче француженка одержала победу над Слоун Стивенс — 6:3, 3:6, 6:1.

    В решающей партии, в отличие от американки, Гарсия почти не ошибалась на собственной подаче и отлично действовала на приеме.

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    Но эта победа вряд ли сильно улучшила настроение десятой ракетки мира, которая в целом провалила североамериканскую серию турниров.

    Гарсия не выиграла ни одного матча в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и на US Open.

    Прогноз и ставка

    На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гарсия букмекеры предлагают за 2.62.

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    В прошлом году Даниэль обыграла француженку в первом раунде турнира в Сан-Диего со счетом 6:2, 7:6.

    Сложно сказать, хватит ли американке на этот раз двух сетов, но она, скорее всего, снова остановит Гарсия, в игре которой наметился серьезный спад.

    Ставка — победа Коллинс + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.

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    Коллинс — Гарсия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гарсия взять реванш у Коллинс?
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