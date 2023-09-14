Американка Даниэль Коллинс сыграет против француженки Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 23:00 мск. Коллинс — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коллинс

Даниэль в предыдущем раунде одержала волевую победу над Аленой Остапенко — 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисистке из Латвии все-таки не хватило энергии на весь матч после изнурительной, почти трехчасовой встречи с Екатериной Александровой.

Хотя до середины решающего сета, когда Остапенко вела с брейком, можно было подумать иначе.

В итоге Коллинс совершила камбэк, воспользовавшись слабой игрой соперницы на подаче в решающих геймах.

Но американка, несмотря на результат, вряд ли осталась довольна своей игрой, особенно на подаче.

Гарсия

Каролин попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче француженка одержала победу над Слоун Стивенс — 6:3, 3:6, 6:1.

В решающей партии, в отличие от американки, Гарсия почти не ошибалась на собственной подаче и отлично действовала на приеме.

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Но эта победа вряд ли сильно улучшила настроение десятой ракетки мира, которая в целом провалила североамериканскую серию турниров.

Гарсия не выиграла ни одного матча в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и на US Open.

Прогноз и ставка

На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гарсия букмекеры предлагают за 2.62.

В прошлом году Даниэль обыграла француженку в первом раунде турнира в Сан-Диего со счетом 6:2, 7:6.

Сложно сказать, хватит ли американке на этот раз двух сетов, но она, скорее всего, снова остановит Гарсия, в игре которой наметился серьезный спад.

Ставка — победа Коллинс + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.