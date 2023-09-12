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    Сможет ли Калинская обыграть Нимайер?

    Нимайер — Калинская. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнире в Осаке 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нимайер — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против немки Юле Нимайер в первом круге турнира в Осаке (Япония). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 07:30 мск. Нимайер — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нимайер

    Юле на прошлой неделе сыграла на турнире ITF в Токио, на котором дошла до четвертьфинала.

    Немка вынуждена выступать на подобных соревнованиях из-за падения в рейтинга. С недавних пор она находится за пределами топ-100 — всего лишь на 136-м месте.

    На Открытом чемпионате США Нимайер не смогла пройти квалификацию, проиграв в первом же раунде отбора гречанке Деспине Папамихаил.

    В текущем сезоне более-менее успешным для Нимайер стал грунтовый турнир в Гамбурге. Здесь она добралась до четвертьфинала.

    И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи: Юле в этом году выиграла лишь три из 15-ти матчей на харде.

    Калинская

    Анна тем временем не так давно вернулась после травмы подколенного сухожилия, из-за которой ей пришлось пропустить три месяца.

    Возвращение состоялось на Открытом чемпионате США. Калинская прошла первый раунд, выиграв у Катерины Синяковой (6:4, 6:2).

    Дальше было поражение от румынки Сораны Кырсти (3:6, 4:6), которая в итоге добралась до четвертьфинала.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине сезона свои лучшие результаты Калинская показала на грунте, тогда как на харде ее главным достижением пока что остается победа над Аленой Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Нимайер в этом матче можно поставить за 3.15, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.36.

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    И все-таки не настолько здесь все очевидно. Анне потребуется еще какое-то время, прежде чем она снова будет в оптимальной форме.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.

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    Нимайер — Калинская: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская обыграть Нимайер?
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