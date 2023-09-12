Россиянка Анна Калинская сыграет против немки Юле Нимайер в первом круге турнира в Осаке (Япония). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 07:30 мск. Нимайер — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нимайер

Юле на прошлой неделе сыграла на турнире ITF в Токио, на котором дошла до четвертьфинала.

Немка вынуждена выступать на подобных соревнованиях из-за падения в рейтинга. С недавних пор она находится за пределами топ-100 — всего лишь на 136-м месте.

На Открытом чемпионате США Нимайер не смогла пройти квалификацию, проиграв в первом же раунде отбора гречанке Деспине Папамихаил.

В текущем сезоне более-менее успешным для Нимайер стал грунтовый турнир в Гамбурге. Здесь она добралась до четвертьфинала.

И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи: Юле в этом году выиграла лишь три из 15-ти матчей на харде.

Калинская

Анна тем временем не так давно вернулась после травмы подколенного сухожилия, из-за которой ей пришлось пропустить три месяца.

Возвращение состоялось на Открытом чемпионате США. Калинская прошла первый раунд, выиграв у Катерины Синяковой (6:4, 6:2).

Дальше было поражение от румынки Сораны Кырсти (3:6, 4:6), которая в итоге добралась до четвертьфинала.

Все прогнозы на теннис

В первой половине сезона свои лучшие результаты Калинская показала на грунте, тогда как на харде ее главным достижением пока что остается победа над Аленой Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Нимайер в этом матче можно поставить за 3.15, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.36.

И все-таки не настолько здесь все очевидно. Анне потребуется еще какое-то время, прежде чем она снова будет в оптимальной форме.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.