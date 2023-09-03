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    Сможет ли Тиафо разгромить Хиджикату?

    Хиджиката — Тиафо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против Ринки Хиджикаты в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:00 мск. Хиджиката — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2023 года

    Хиджиката

    Ринки впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире «Большого шлема».

    Более того, австралиец, получивший wild card от организаторв мэйджора в Нью-Йорке, всего лишь второй раз выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP, благодаря чему, к слову, наконец-то дебютирует в топ-100.

    Но у Хиджикаты до этого, конечно, была не самая сложная сетка, на что тоже надо обратить внимание.

    В третьем раунде 22-летний теннисист выиграл у китайца Чжичжэня Чжана (6:3, 6:3, 4:6, 6:3), а перед этим — у Павла Котова и Мартона Фучовича, с трудом передвигавшегося по корту после изнурительной встречи с Себастьяном Кордой.

    Тиафо

    В случае с Фрэнсисом было понятно, что он вряд ли сойдет с дистанции до 1/8 финала. И прошлогодний полуфиналист US Open уверенно подтвердил данные предположения.

    Небольшие проблемы были разве что в игре третьего круга против Адриана Маннарино. Американец дожал опытного француза на тай-брейке четвертого сета — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6.

    Иногда стрессовые ситуации тоже полезны, особенно после чересчур простых матчей.

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    Перед этим Тиафо легко выиграл у Лернера Тина и Себастьяна Офнера, не отдав ни сета.

    Ранее в этом сезоне Тиафо трижды выигрывал больше трех матчей в рамках одного турнира — в Хьюстоне и в Штутгарте он взял титулы, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Хиджикату в этом матче можно поставить за 5.85, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.14.

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    Австралиец вряд ли здесь удивит, но ему вполне по силам избежать разгромного поражения.

    Ставка — победа Тиафо + тотал геймов больше 31,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.

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    Хиджиката — Тиафо: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тиафо разгромить Хиджикату?
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