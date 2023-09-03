Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против Ринки Хиджикаты в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:00 мск. Хиджиката — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хиджиката

Ринки впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире «Большого шлема».

Более того, австралиец, получивший wild card от организаторв мэйджора в Нью-Йорке, всего лишь второй раз выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP, благодаря чему, к слову, наконец-то дебютирует в топ-100.

Но у Хиджикаты до этого, конечно, была не самая сложная сетка, на что тоже надо обратить внимание.

В третьем раунде 22-летний теннисист выиграл у китайца Чжичжэня Чжана (6:3, 6:3, 4:6, 6:3), а перед этим — у Павла Котова и Мартона Фучовича, с трудом передвигавшегося по корту после изнурительной встречи с Себастьяном Кордой.

Тиафо

В случае с Фрэнсисом было понятно, что он вряд ли сойдет с дистанции до 1/8 финала. И прошлогодний полуфиналист US Open уверенно подтвердил данные предположения.

Небольшие проблемы были разве что в игре третьего круга против Адриана Маннарино. Американец дожал опытного француза на тай-брейке четвертого сета — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6.

Иногда стрессовые ситуации тоже полезны, особенно после чересчур простых матчей.

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Перед этим Тиафо легко выиграл у Лернера Тина и Себастьяна Офнера, не отдав ни сета.

Ранее в этом сезоне Тиафо трижды выигрывал больше трех матчей в рамках одного турнира — в Хьюстоне и в Штутгарте он взял титулы, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Хиджикату в этом матче можно поставить за 5.85, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.14.

Австралиец вряд ли здесь удивит, но ему вполне по силам избежать разгромного поражения.

Ставка — победа Тиафо + тотал геймов больше 31,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.