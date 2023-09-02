Немец Александр Зверев сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Зверев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша все-таки не стал драматизировать в первых раундах, одержав две уверенные победы.

Небольшие проблемы были разве что в начале матча с Даниэлем Альтмайером.

Соотечественник Зверева в первой партии дрогнул только на тай-брейке, а второй сет и вовсе забрал.

Но в дальнейшем бывшая вторая ракетка мира контролировал ситуацию на корте. Как обычно, благодаря очень уверенным действиям на подаче.

В первом круге Зверев выиграл у представителя Австралии Александра Вукича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Если кто-то вдруг забыл, напомним: в сезоне-2020 немецкий теннисист дошел в Нью-Йорке до финала, а еще через год — до полуфинала.

Димитров

Григор в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Энди Марреем — 6:3, 6:4, 6:1.

Вопреки ожиданиям, британец слабо провел матч, уже в первом сете было заметно, что он не так энергичен, как обычно.

Димитров же провел один из лучших матчей за последние несколько месяцев. Маррей, судя по всему, не ожидал, что болгарин будет играть настолько уверенно.

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Григор впервые за четыре года выиграл в Нью-Йорке больше одного матча. В сезоне-2019 он дошел на US Open до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Зверева букмекеры предлагают за 3.00.

Афиша, конечно, интересная, однако ранее в этом сезоне Саша уже дважды обыгрывал Григора. И в обоих их случаях — разгромно. На «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:3, а в Цинциннати — 6:2, 6:2.

И на данный момент счет в противостоянии 5-1 в пользу немца. Похоже, Зверев из тех, кого можно назвать неудобным соперником для Димитрова.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 36,5 за 2.45. Вряд ли Димитров третий раз подряд уступит с разгромным счетом, но в его победе действительно есть большие сомнения.