ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги Европы — Кубок УЕФАЖеребьевка Лиги Европы и Лиги Конференций. Онлайн Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале
  • 14:45
    • Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом»
  • 10:57
    • Месси получил вызов в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Зверев снова обыграет Димитрова с разгромным счетом?

    Зверев — Димитров. Ставка (к. 2.45) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Григор Димитров Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Зверев — Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Зверев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2023 года

    Зверев

    Саша все-таки не стал драматизировать в первых раундах, одержав две уверенные победы.

    Небольшие проблемы были разве что в начале матча с Даниэлем Альтмайером.

    Соотечественник Зверева в первой партии дрогнул только на тай-брейке, а второй сет и вовсе забрал.

    Но в дальнейшем бывшая вторая ракетка мира контролировал ситуацию на корте. Как обычно, благодаря очень уверенным действиям на подаче.

    В первом круге Зверев выиграл у представителя Австралии Александра Вукича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

    Если кто-то вдруг забыл, напомним: в сезоне-2020 немецкий теннисист дошел в Нью-Йорке до финала, а еще через год — до полуфинала.

    Димитров

    Григор в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Энди Марреем — 6:3, 6:4, 6:1.

    Вопреки ожиданиям, британец слабо провел матч, уже в первом сете было заметно, что он не так энергичен, как обычно.

    Димитров же провел один из лучших матчей за последние несколько месяцев. Маррей, судя по всему, не ожидал, что болгарин будет играть настолько уверенно.

    Все прогнозы на US Open

    Григор впервые за четыре года выиграл в Нью-Йорке больше одного матча. В сезоне-2019 он дошел на US Open до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Зверева букмекеры предлагают за 3.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Афиша, конечно, интересная, однако ранее в этом сезоне Саша уже дважды обыгрывал Григора. И в обоих их случаях — разгромно. На «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:3, а в Цинциннати — 6:2, 6:2.

    И на данный момент счет в противостоянии 5-1 в пользу немца. Похоже, Зверев из тех, кого можно назвать неудобным соперником для Димитрова.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 36,5 за 2.45. Вряд ли Димитров третий раз подряд уступит с разгромным счетом, но в его победе действительно есть большие сомнения.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пол — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Рига — Елгава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кадис — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Штрикер — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Димитров: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова обыграет Димитрова с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры