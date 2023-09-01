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    Сможет ли Чжан выиграть у Хиджикаты?

    Чжан — Хиджиката. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Хиджиката
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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Чжан — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь стал автором, пожалуй, самой громкой сенсации второго раунда.

    Китайский теннисист выиграл у Каспера Рууда. На минуточку, у прошлогоднего финалиста US Open.

    Чжан эпично дожал норвежца в пятом сете — 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2.

    Безусловно, этот результат стал большим сюрпризом, однако в случае с Руудом всегда есть ощущение, что может произойти что-то подобное. Его все-таки не зря часто называют самой слабой второй ракеткой в истории.

    Ну а Чжан впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-5. И второй раз дошел до третьего раунда на турнире «Большого шлема».

    Хиджиката

    Ринки тем временем подтвердил, что организаторы турнира не зря предоставили ему wild card.

    Выход в третий круг на «Большом шлеме» — отныне одно из главных достижений в карьере австралийского теннисиста.

    В первом матче Хиджиката одержал победу над россиянином Павлом Котовым — 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.

    А во втором раунде Ринки разнес Мартона Фучовича — 6:1, 6:2, 6:1. Венгр, по всей видимости, не успел восстановиться после изнурительного матча против Себастьяна Корды.

    Все прогнозы на US Open

    Хиджиката второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В середине июня он дошел до полуфинала на травяном турнире в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 1.65, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.24.

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    В начале года Ринки выиграл у Чжичжэня на выставочном турнире в Коойонге. Через несколько месяцев китаец взял реванш, победив австралийца на «челленджере» в Финиксе.

    Очевидно, что это один из тех матчей, где есть смысл обойтись без ставок на исход. Это в данном случае абсолютно непредсказуемое противостояние.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 39,0 за 1.92. Парни будут биться не только за место в 1/8 финала, но и за серьезные призовые.

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    Чжан — Хиджиката: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чжан выиграть у Хиджикаты?
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