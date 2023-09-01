Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Чжан — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжичжэнь стал автором, пожалуй, самой громкой сенсации второго раунда.

Китайский теннисист выиграл у Каспера Рууда. На минуточку, у прошлогоднего финалиста US Open.

Чжан эпично дожал норвежца в пятом сете — 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2.

Безусловно, этот результат стал большим сюрпризом, однако в случае с Руудом всегда есть ощущение, что может произойти что-то подобное. Его все-таки не зря часто называют самой слабой второй ракеткой в истории.

Ну а Чжан впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-5. И второй раз дошел до третьего раунда на турнире «Большого шлема».

Хиджиката

Ринки тем временем подтвердил, что организаторы турнира не зря предоставили ему wild card.

Выход в третий круг на «Большом шлеме» — отныне одно из главных достижений в карьере австралийского теннисиста.

В первом матче Хиджиката одержал победу над россиянином Павлом Котовым — 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.

А во втором раунде Ринки разнес Мартона Фучовича — 6:1, 6:2, 6:1. Венгр, по всей видимости, не успел восстановиться после изнурительного матча против Себастьяна Корды.

Все прогнозы на US Open

Хиджиката второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В середине июня он дошел до полуфинала на травяном турнире в Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 1.65, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.24.

В начале года Ринки выиграл у Чжичжэня на выставочном турнире в Коойонге. Через несколько месяцев китаец взял реванш, победив австралийца на «челленджере» в Финиксе.

Очевидно, что это один из тех матчей, где есть смысл обойтись без ставок на исход. Это в данном случае абсолютно непредсказуемое противостояние.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 39,0 за 1.92. Парни будут биться не только за место в 1/8 финала, но и за серьезные призовые.