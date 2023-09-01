Чжан
Чжичжэнь стал автором, пожалуй, самой громкой сенсации второго раунда.
Китайский теннисист выиграл у Каспера Рууда. На минуточку, у прошлогоднего финалиста US Open.
Чжан эпично дожал норвежца в пятом сете — 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2.
Безусловно, этот результат стал большим сюрпризом, однако в случае с Руудом всегда есть ощущение, что может произойти что-то подобное. Его все-таки не зря часто называют самой слабой второй ракеткой в истории.
Ну а Чжан впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-5. И второй раз дошел до третьего раунда на турнире «Большого шлема».
Хиджиката
Ринки тем временем подтвердил, что организаторы турнира не зря предоставили ему wild card.
Выход в третий круг на «Большом шлеме» — отныне одно из главных достижений в карьере австралийского теннисиста.
В первом матче Хиджиката одержал победу над россиянином Павлом Котовым — 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.
А во втором раунде Ринки разнес Мартона Фучовича — 6:1, 6:2, 6:1. Венгр, по всей видимости, не успел восстановиться после изнурительного матча против Себастьяна Корды.
Хиджиката второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. В середине июня он дошел до полуфинала на травяном турнире в Хертогенбосе.
Прогноз и ставка
На Чжана в этом матче можно поставить за 1.65, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.24.
В начале года Ринки выиграл у Чжичжэня на выставочном турнире в Коойонге. Через несколько месяцев китаец взял реванш, победив австралийца на «челленджере» в Финиксе.
Очевидно, что это один из тех матчей, где есть смысл обойтись без ставок на исход. Это в данном случае абсолютно непредсказуемое противостояние.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 39,0 за 1.92. Парни будут биться не только за место в 1/8 финала, но и за серьезные призовые.