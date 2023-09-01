Хорват Доминик Штрикер сыграет против француза Бенжамена Бонзи в третьем круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:30 мск. Штрикер — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штрикер

Доминик преподнес одну из главных сенсаций второго раунда, выиграв у Стефаноса Циципаса.

Достаточно взглянуть на счет, чтобы стало ясно, насколько напряженным был этот матч — 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3.

В четвертой партии Штрикер отыграл у грека подачу на матч при счете 3:5.

И здесь интересно, что у 21-летнего швейцарца осталось явно побольше сил на решающий сет, чем у Циципаса.

Штрикер, который до сих пор не дебютировал в топ-100, впервые в карьере добрался до третьего круга на турнире «Большого шлема».

Бонзи

Выступление Бенжамена тоже можно назвать сенсацией, несмотря на то, что в прошлом году ему удалось пройти один круг в Нью-Йорке.

Француз полгода боролся с последствиями травмы, провалил ряд турниров, но, как оказалось, к американскому мэйджору все-таки смог набрать оптимальную форму.

Все прогнозы на US Open

В первом матче Бонзи остановил своего соотечественника Кентена Алиса — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

А дальше была победа над одним из открытий сезона Кристофером Юбэнксом — 7:6, 2:6, 6:2, 7:6.

Прогноз и ставка

На Штрикера в этом матче можно поставить за 1.73, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.11.

Оба здорово провели недавние матчи, но отметить хочется, прежде всего, очень мощную игру швейцарца против Циципаса. Очевидно, что Штрикер уже в ближайшем будущем закрепится в первой сотне рейтинга. Плюс надо не забывать, что перед этим он выиграл у Алексея Попырина, которого сложно назвать простым соперником.

Ставка — победа Штрикера с форой по сетам (-1,5) за 2.40. Все-таки рискнем предположить, что молодой теннисист на кураже обыграет и француза, который давно не играл столько матчей в течение одной недели.