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    Сможет ли Штрикер выиграть у Бонзи?

    Штрикер — Бонзи. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

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    Доминик Штрикер
    Хорват Доминик Штрикер сыграет против француза Бенжамена Бонзи в третьем круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:30 мск. Штрикер — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 01 Сентября 2023 года
    Dominic Stricker
  • US Open. Мужчины
    •  Dominic Stricker 21:30 Бенжамен Бонзи Бенжамен Бонзи
  • Франция
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    Штрикер

    Доминик преподнес одну из главных сенсаций второго раунда, выиграв у Стефаноса Циципаса.

    Достаточно взглянуть на счет, чтобы стало ясно, насколько напряженным был этот матч — 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3.

    В четвертой партии Штрикер отыграл у грека подачу на матч при счете 3:5.

    И здесь интересно, что у 21-летнего швейцарца осталось явно побольше сил на решающий сет, чем у Циципаса.

    Штрикер, который до сих пор не дебютировал в топ-100, впервые в карьере добрался до третьего круга на турнире «Большого шлема».

    Бонзи

    Выступление Бенжамена тоже можно назвать сенсацией, несмотря на то, что в прошлом году ему удалось пройти один круг в Нью-Йорке.

    Француз полгода боролся с последствиями травмы, провалил ряд турниров, но, как оказалось, к американскому мэйджору все-таки смог набрать оптимальную форму.

    Все прогнозы на US Open

    В первом матче Бонзи остановил своего соотечественника Кентена Алиса — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

    А дальше была победа над одним из открытий сезона Кристофером Юбэнксом — 7:6, 2:6, 6:2, 7:6.

    Прогноз и ставка

    На Штрикера в этом матче можно поставить за 1.73, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.11.

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    Оба здорово провели недавние матчи, но отметить хочется, прежде всего, очень мощную игру швейцарца против Циципаса. Очевидно, что Штрикер уже в ближайшем будущем закрепится в первой сотне рейтинга. Плюс надо не забывать, что перед этим он выиграл у Алексея Попырина, которого сложно назвать простым соперником.

    Ставка — победа Штрикера с форой по сетам (-1,5) за 2.40. Все-таки рискнем предположить, что молодой теннисист на кураже обыграет и француза, который давно не играл столько матчей в течение одной недели.

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    Штрикер — Бонзи: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Штрикер выиграть у Бонзи?
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