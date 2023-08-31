Зверев
Как и ожидалось, Саша начал турнир с уверенной победы над Александром Вукичем.
Немецкому теннисисту хватило трех сетов — 6:4, 6:4, 6:4.
Небольшая интрига возникла разве что в третьей партии, когда представитель Австралии сделал обратный брейк, но сразу после этого снова отел гейм на собственной подаче.
В общем, Зверев начал с убедительной победы, при этом явно не показав свой максимум.
Здесь ему хватило надежной игры на подаче — только на первом мяче бывшая вторая ракетка мира забрал 86 процентов очков.
Альтмайер
Даниэль тем временем впервые в карьере прошел раунд на американском мэйджоре.
Немецкий теннисист одержал волевую победу над Констаном Лестьенном — 6:7, 6:3, 6:1, 6:2.
Французу, как и ранее в этом сезоне, снова не хватило сил на весь матч. На этот раз его бак опустел уже к середине второго сета.
Альтмайер, в свою очередь, выиграл лишь второй матч на харде в этом сезоне на уровне основной сетки ATP. На грунте у него гораздо больше достижений.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что Зверев без проблем выйдет в следующий раунд. На Альтмайера можно поставить за 9.10.
В сезоне-2022 Саша обыграл соотечественника в первом круге Australian Open со счетом 7:6, 6:1, 7:6.
Вполне вероятно, что и на этот раз Звереву не понадобится дополнительный сет. Судя по недавним матчам, в том числе на «Мастерсе» в Цинциннати, он наконец-то находится в оптимальном состоянии.
Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 31,5 за 1.97.