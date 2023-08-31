Немец Александр Зверев сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Как и ожидалось, Саша начал турнир с уверенной победы над Александром Вукичем.

Немецкому теннисисту хватило трех сетов — 6:4, 6:4, 6:4.

Небольшая интрига возникла разве что в третьей партии, когда представитель Австралии сделал обратный брейк, но сразу после этого снова отел гейм на собственной подаче.

В общем, Зверев начал с убедительной победы, при этом явно не показав свой максимум.

Здесь ему хватило надежной игры на подаче — только на первом мяче бывшая вторая ракетка мира забрал 86 процентов очков.

Альтмайер

Даниэль тем временем впервые в карьере прошел раунд на американском мэйджоре.

Немецкий теннисист одержал волевую победу над Констаном Лестьенном — 6:7, 6:3, 6:1, 6:2.

Французу, как и ранее в этом сезоне, снова не хватило сил на весь матч. На этот раз его бак опустел уже к середине второго сета.

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Альтмайер, в свою очередь, выиграл лишь второй матч на харде в этом сезоне на уровне основной сетки ATP. На грунте у него гораздо больше достижений.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что Зверев без проблем выйдет в следующий раунд. На Альтмайера можно поставить за 9.10.

В сезоне-2022 Саша обыграл соотечественника в первом круге Australian Open со счетом 7:6, 6:1, 7:6.

Вполне вероятно, что и на этот раз Звереву не понадобится дополнительный сет. Судя по недавним матчам, в том числе на «Мастерсе» в Цинциннати, он наконец-то находится в оптимальном состоянии.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 31,5 за 1.97.