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    Сможет ли Зверев разгромить Альтмайера?

    Зверев — Альтмайер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Как и ожидалось, Саша начал турнир с уверенной победы над Александром Вукичем.

    Немецкому теннисисту хватило трех сетов — 6:4, 6:4, 6:4.

    Небольшая интрига возникла разве что в третьей партии, когда представитель Австралии сделал обратный брейк, но сразу после этого снова отел гейм на собственной подаче.

    В общем, Зверев начал с убедительной победы, при этом явно не показав свой максимум.

    Здесь ему хватило надежной игры на подаче — только на первом мяче бывшая вторая ракетка мира забрал 86 процентов очков.

    Альтмайер

    Даниэль тем временем впервые в карьере прошел раунд на американском мэйджоре.

    Немецкий теннисист одержал волевую победу над Констаном Лестьенном — 6:7, 6:3, 6:1, 6:2.

    Французу, как и ранее в этом сезоне, снова не хватило сил на весь матч. На этот раз его бак опустел уже к середине второго сета.

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    Альтмайер, в свою очередь, выиграл лишь второй матч на харде в этом сезоне на уровне основной сетки ATP. На грунте у него гораздо больше достижений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Зверев без проблем выйдет в следующий раунд. На Альтмайера можно поставить за 9.10.

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    В сезоне-2022 Саша обыграл соотечественника в первом круге Australian Open со счетом 7:6, 6:1, 7:6.

    Вполне вероятно, что и на этот раз Звереву не понадобится дополнительный сет. Судя по недавним матчам, в том числе на «Мастерсе» в Цинциннати, он наконец-то находится в оптимальном состоянии.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 31,5 за 1.97.

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    Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить Альтмайера?
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