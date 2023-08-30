Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Офнер — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Офнер

Себастьян впервые в карьере выиграл матч в основной сетке американского мэйджора.

Перед этим австриец пять раз безуспешно пытался пройти квалификацию.

Офнер начал турнир с победы над португальцем Нуну Боржешем — 7:6, 3:6, 7:6, 6:4.

В этом матче 58-ю ракетку мира выручила уверенная игра на тай-брейках. Соперник не лучшим образом действовал в ключевых моментах.

Офнер впервые в сезоне выиграл матч на харде на уровне основной сетки ATP. Ранее он приблизился к топ-50 только благодаря удачным результатам на грунте.

Тиафо

Фрэнсис тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Лернера Тина.

Полуфиналист US Open-2022 не отдал ни сета 17-летнему соотечественнику — 6:2, 7:5, 6:1.

Понятно, что такой соперник пока не представляет ни малейшей угрозы для Тиафо, который, как известно, намерен как минимум повторить свой прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.

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Правда, после недавних турниров в Северной Америке, особенно после «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати, в этом есть сомнения.

Прогноз и ставка

На Офнера в этом матче можно поставить за 5.15, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.16.

Интрига здесь, по сути, отсутствует. Всё зависит от американца и его мотивации, с которой на домашнем турнире у него вряд ли будут проблемы даже в матче против не самого опасного соперника.

Ставка — победа Тиафо в трех сетах за 2.15.