Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:00 мск. Эмбер — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Юго ни разу не проигрывал в первом круге на пяти предыдущих турнирах. Более того, в трех случаях он прошел не менее двух раундов.

В Атланте французский теннисист добрался до полуфинала. И здесь стоит отметить его победу над Алексом Де Минауром в 1/4 финала. Австралиец после этого дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе и на «Мастерсе» в Торонто, то есть это очень серьезный соперник.

Еще два матча Эмбер выиграл на турнире в Вашингтоне. В одном из них 33-я ракетка мира остановил австралийца Танаси Коккинакиса.

На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Юго одержал по одной победе. Не самый выдающийся результат, однако все равно можно сделать вывод, что в Нью-Йорк он отправился в оптимальной форме.

Берреттини

А по поводу состояния Маттео, как обычно, есть вопросы. Правда, сейчас ситуаци не такая сложная, как перед Уимблдоном.

После британского мэйджора, на котором он, к слову, вопреки всем прогнозам и своим ожиданиям, добрался аж до четвертого круга, Берреттини около месяца восстанавливался, после чего поехал в Торонто.

На канадском «Мастерсе» итальянец спокойно обыграл француза Грегуара Баррера, но уже в следующем матче проиграл Яннику Синнеру (4:6, 3:6).

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А в Цинциннати Берреттини не прошел ни одного раунда, сразу же уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

На данный момент довольно сложно рассуждать о перспективах Маттео на американском мэйджоре.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.40, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.57.

Три года назад Маттео обыграл Юго во втором раунде US Open, при этом не отдав ни сета.

Сейчас ситуация для итальянца далеко не такая простая. Француз вполне способен взять реванш. В данном случае логично поставить на количество геймов или сетов.

Ставка — тотал геймов больше 41,5 за 1.98. Скорее всего, в этом матче будет как минимум два тай-брейка.