ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа Макс ХоллоуэйХоллоуэй отправил на пенсию «Корейского зомби», Смит с трудом одолел Спэнна. Обзор карда UFC Singapore Александр Усик (слева)Дюбуа обвиняет Усика в обмане. Александр упал на канвас, но встал и прикончил британца
    Все новости спорта

    Берреттини проиграет в первом круге US Open?

    Эмбер — Берреттини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини Прогнозы на Юго Эмбер
    Прогноз и ставки на Эмбер — Берреттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:00 мск. Эмбер — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Эмбер

    Юго ни разу не проигрывал в первом круге на пяти предыдущих турнирах. Более того, в трех случаях он прошел не менее двух раундов.

    В Атланте французский теннисист добрался до полуфинала. И здесь стоит отметить его победу над Алексом Де Минауром в 1/4 финала. Австралиец после этого дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе и на «Мастерсе» в Торонто, то есть это очень серьезный соперник.

    Еще два матча Эмбер выиграл на турнире в Вашингтоне. В одном из них 33-я ракетка мира остановил австралийца Танаси Коккинакиса.

    На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Юго одержал по одной победе. Не самый выдающийся результат, однако все равно можно сделать вывод, что в Нью-Йорк он отправился в оптимальной форме.

    Берреттини

    А по поводу состояния Маттео, как обычно, есть вопросы. Правда, сейчас ситуаци не такая сложная, как перед Уимблдоном.

    После британского мэйджора, на котором он, к слову, вопреки всем прогнозам и своим ожиданиям, добрался аж до четвертого круга, Берреттини около месяца восстанавливался, после чего поехал в Торонто.

    На канадском «Мастерсе» итальянец спокойно обыграл француза Грегуара Баррера, но уже в следующем матче проиграл Яннику Синнеру (4:6, 3:6).

    Все прогнозы на US Open

    А в Цинциннати Берреттини не прошел ни одного раунда, сразу же уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

    На данный момент довольно сложно рассуждать о перспективах Маттео на американском мэйджоре.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.40, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.57.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Три года назад Маттео обыграл Юго во втором раунде US Open, при этом не отдав ни сета.
    Сейчас ситуация для итальянца далеко не такая простая. Француз вполне способен взять реванш. В данном случае логично поставить на количество геймов или сетов.

    Ставка — тотал геймов больше 41,5 за 1.98. Скорее всего, в этом матче будет как минимум два тай-брейка.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Азаренко — Ферро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бублик — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Френх — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Стивенс — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Остапенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжу — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эмбер — Берреттини: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Берреттини проиграет в первом круге US Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры