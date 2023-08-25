Серб Ласло Дьере сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 25 августа, начало — в 03:00 мск. Дьере — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Ласло находится в двух шагах от повторения прошлогоднего результата в Уинстон-Сейлеме.

В сезоне-2022 серб с боями дошел до финала, в котором уступил французу Адриану Маннарино.

На этот раз Дьере стартовал сразу со второго раунда. И пока что на этой неделе он не проиграл ни сета.

В первом матче 34-я ракетка мира выиграл у аргентинца Факундо Диаса Акосты со счетом 6:3, 6:3. А дальше была победа над талантливым американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:4.

Баэс

Себастьян тем временем впервые в карьере выиграл два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

Для грунтовика это, безусловно, большое событие.

В первом матче Баэс одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном, который, как правило, тоже не блещет на этом покрытии.

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А в следующем матче аргентинец удивил, выиграв у Александра Вукича (6:4, 4:6, 6:4), который ранее дошел до финала в Атланте и до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто.

Победная серия Баэса составляет уже семь матчей, в начале августа он выиграл турнир в австрийском Кицбюэле.

Прогноз и ставка

На Дьере в этом матче можно поставить за 1.70, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.16.

Несмотря на то, что соперник находится в хорошей форме, для Ласло это все-таки отличная возможность второй год подряд добраться здесь до полуфинала. И заодно взять у аргентинца реванш за поражение на турнире в Сантьяго в начале марта. На харде Баэс все равно не так опасен, как на любимом для него грунте.

Ставка — победа Дьере в двух сетах за 2.66.