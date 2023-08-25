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    Дьере возьмет реванш у Баэса?

    Дьере — Баэс. Ставка (к. 2.66) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Баэс
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    Ласло Дьере
    Серб Ласло Дьере сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 25 августа, начало — в 03:00 мск. Дьере — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 25 Августа 2023 года
    Ласло Джере
  • Сербия
    •  Ласло Джере 03:00 Себастьян Баэс Себастьян Баэс
  • Аргентина
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    Дьере

    Ласло находится в двух шагах от повторения прошлогоднего результата в Уинстон-Сейлеме.

    В сезоне-2022 серб с боями дошел до финала, в котором уступил французу Адриану Маннарино.

    На этот раз Дьере стартовал сразу со второго раунда. И пока что на этой неделе он не проиграл ни сета.

    В первом матче 34-я ракетка мира выиграл у аргентинца Факундо Диаса Акосты со счетом 6:3, 6:3. А дальше была победа над талантливым американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:4.

    Баэс

    Себастьян тем временем впервые в карьере выиграл два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

    Для грунтовика это, безусловно, большое событие.

    В первом матче Баэс одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном, который, как правило, тоже не блещет на этом покрытии.

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    А в следующем матче аргентинец удивил, выиграв у Александра Вукича (6:4, 4:6, 6:4), который ранее дошел до финала в Атланте и до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто.

    Победная серия Баэса составляет уже семь матчей, в начале августа он выиграл турнир в австрийском Кицбюэле.

    Прогноз и ставка

    На Дьере в этом матче можно поставить за 1.70, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.16.

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    Несмотря на то, что соперник находится в хорошей форме, для Ласло это все-таки отличная возможность второй год подряд добраться здесь до полуфинала. И заодно взять у аргентинца реванш за поражение на турнире в Сантьяго в начале марта. На харде Баэс все равно не так опасен, как на любимом для него грунте.

    Ставка — победа Дьере в двух сетах за 2.66.

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    Дьере — Баэс: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на теннис. Дьере возьмет реванш у Баэса?
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