Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против австралийца Макса Перселла в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 22:30 мск. Перселл — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перселл

Макс в предыдущем раунде должен был сыграть против Эмиля Руусувуори, но финн в последний момент решил сняться.

В итоге соперником австралийца стал Андрей Кузнецов, который вроде бы уже не планировал возвращаться в тур, но все-таки решил, что пока рано завершать карьеру.

Перселлу пришлось немного побегать в первом сете, а во втором лаки-лузер из России почти не сопротивлялся — 6:4, 6:1.

Таким же несложным был и матч против итальянца Марко Чеккинато, который тоже взял лишь пять геймов.

В общем, Перселлу почти не пришлось напрягаться в первых раундах, поэтому сейчас у него достаточно сил, чтобы показать свою лучшую игру в матче против серьезного соперника.

Грикспор

Таллон в первом матче встречался с Джеком Дрейпером, который снова не смог доиграть матч из-за травмы.

Британец проиграл первый сет на тай-брейке, после чего решил сняться.

Примечательно, что на тай-брейке нидерландский теннисист отыграл три сетбола. И после этого Дрейпер решил дальше не продолжать.

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Грикспор прервал серию из трех поражений. После неудачного матча с Дэном Эвансом в финале турнира в Вашингтоне он не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Перселла в этом матче можно поставить за 2.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.62.

Вряд ли Таллона здесь можно считать фаворитом. Скорее всего, игра австралийца станет для него откровением.

Ставка — победа Перселла за 2.30.