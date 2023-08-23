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    Сможет ли Грикспор обыграть Перселла?

    Перселл — Грикспор. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Перселл — Грикспор
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против австралийца Макса Перселла в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 22:30 мск. Перселл — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перселл

    Макс в предыдущем раунде должен был сыграть против Эмиля Руусувуори, но финн в последний момент решил сняться.

    В итоге соперником австралийца стал Андрей Кузнецов, который вроде бы уже не планировал возвращаться в тур, но все-таки решил, что пока рано завершать карьеру.

    Перселлу пришлось немного побегать в первом сете, а во втором лаки-лузер из России почти не сопротивлялся — 6:4, 6:1.

    Таким же несложным был и матч против итальянца Марко Чеккинато, который тоже взял лишь пять геймов.

    В общем, Перселлу почти не пришлось напрягаться в первых раундах, поэтому сейчас у него достаточно сил, чтобы показать свою лучшую игру в матче против серьезного соперника.

    Грикспор

    Таллон в первом матче встречался с Джеком Дрейпером, который снова не смог доиграть матч из-за травмы.

    Британец проиграл первый сет на тай-брейке, после чего решил сняться.

    Примечательно, что на тай-брейке нидерландский теннисист отыграл три сетбола. И после этого Дрейпер решил дальше не продолжать.

    Все прогнозы на теннис

    Грикспор прервал серию из трех поражений. После неудачного матча с Дэном Эвансом в финале турнира в Вашингтоне он не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    На Перселла в этом матче можно поставить за 2.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.62.

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    Вряд ли Таллона здесь можно считать фаворитом. Скорее всего, игра австралийца станет для него откровением.

    Ставка — победа Перселла за 2.30.

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    Перселл — Грикспор: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Грикспор обыграть Перселла?
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