Британец Джек Дрейпер сыграет против португальца Джека Дрейпера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Боржеш — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боржеш

Нуну за последние полтора месяца провел лишь один матч. Возвращение на хард началось с поражения от Даниэля Галана в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.

После этого сери поражений португальского теннисиста достигла четырех матчей.

Боржеш не прошел ни одного раунда на травяных турнирах в Илкли, Истбурне и на Уимблдоне.

Однако здесь также стоит отметить, что весной Нуну выиграл титул на престижном «челленджере» в Финиксе, а незадолго до этого выиграл турнир в Монтеррее.

На уровне основной сетки ATP Боржеш в текущем сезоне выиграл пока лишь четыре матча.

Дрейпер

Джек тем временем совсем недавно вернулся в тур после очередной травмы, из-за которых он с некоторых пор находится уже за пределами топ-100.

К сожалению, на данный момент можно сделать вывод, что тело британца очень плохо реагирует на серьезные нагрузки.

Только в этом сезоне он уже несколько раз делал паузу из-за различных повреждений.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Дрейпер выиграл два матча на «челленджере» в Виннипеге. В четвертьфинале 21-летний теннисист проиграл французу Артуру Казо (3:6, 3:6).

В прошлом году Дрейпер дошел в Уинстон-Сейлеме до четвертьфинала. Сложно сказать, сможет ли он повторить этот результат.

Прогноз и ставка

На Боржеша в этом матче можно поставить за 3.10, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.37.

С учетом всех его недавних проблем коэффициент на британца явно занижен. Плюс также надо учитываться, что португалец очень даже неплохо играет на харде.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03. Не факт, что фаворит выйдет в следующий раунд.