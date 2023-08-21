Боржеш
Нуну за последние полтора месяца провел лишь один матч. Возвращение на хард началось с поражения от Даниэля Галана в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.
После этого сери поражений португальского теннисиста достигла четырех матчей.
Боржеш не прошел ни одного раунда на травяных турнирах в Илкли, Истбурне и на Уимблдоне.
Однако здесь также стоит отметить, что весной Нуну выиграл титул на престижном «челленджере» в Финиксе, а незадолго до этого выиграл турнир в Монтеррее.
На уровне основной сетки ATP Боржеш в текущем сезоне выиграл пока лишь четыре матча.
Дрейпер
Джек тем временем совсем недавно вернулся в тур после очередной травмы, из-за которых он с некоторых пор находится уже за пределами топ-100.
К сожалению, на данный момент можно сделать вывод, что тело британца очень плохо реагирует на серьезные нагрузки.
Только в этом сезоне он уже несколько раз делал паузу из-за различных повреждений.
На прошлой неделе Дрейпер выиграл два матча на «челленджере» в Виннипеге. В четвертьфинале 21-летний теннисист проиграл французу Артуру Казо (3:6, 3:6).
В прошлом году Дрейпер дошел в Уинстон-Сейлеме до четвертьфинала. Сложно сказать, сможет ли он повторить этот результат.
Прогноз и ставка
На Боржеша в этом матче можно поставить за 3.10, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.37.
С учетом всех его недавних проблем коэффициент на британца явно занижен. Плюс также надо учитываться, что португалец очень даже неплохо играет на харде.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03. Не факт, что фаворит выйдет в следующий раунд.