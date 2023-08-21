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    Сможет ли Дрейпер обыграть Боржеша?

    Боржеш — Дрейпер. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против португальца Джека Дрейпера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Боржеш — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2023 года
    Нуну Боржес
  • Португалия
    •  Нуну Боржес 21:00 Джек Дрейпер Джек Дрейпер
  • Великобритания
    •

    Боржеш

    Нуну за последние полтора месяца провел лишь один матч. Возвращение на хард началось с поражения от Даниэля Галана в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.

    После этого сери поражений португальского теннисиста достигла четырех матчей.

    Боржеш не прошел ни одного раунда на травяных турнирах в Илкли, Истбурне и на Уимблдоне.

    Однако здесь также стоит отметить, что весной Нуну выиграл титул на престижном «челленджере» в Финиксе, а незадолго до этого выиграл турнир в Монтеррее.

    На уровне основной сетки ATP Боржеш в текущем сезоне выиграл пока лишь четыре матча.

    Дрейпер

    Джек тем временем совсем недавно вернулся в тур после очередной травмы, из-за которых он с некоторых пор находится уже за пределами топ-100.

    К сожалению, на данный момент можно сделать вывод, что тело британца очень плохо реагирует на серьезные нагрузки.

    Только в этом сезоне он уже несколько раз делал паузу из-за различных повреждений.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Дрейпер выиграл два матча на «челленджере» в Виннипеге. В четвертьфинале 21-летний теннисист проиграл французу Артуру Казо (3:6, 3:6).

    В прошлом году Дрейпер дошел в Уинстон-Сейлеме до четвертьфинала. Сложно сказать, сможет ли он повторить этот результат.

    Прогноз и ставка

    На Боржеша в этом матче можно поставить за 3.10, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.37.

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    С учетом всех его недавних проблем коэффициент на британца явно занижен. Плюс также надо учитываться, что португалец очень даже неплохо играет на харде.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03. Не факт, что фаворит выйдет в следующий раунд.

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    Боржеш — Дрейпер: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дрейпер обыграть Боржеша?
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