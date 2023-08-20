Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 20 августа, начало — в 01:00 мск. Зверев — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Как бы ни завершился предстоящий матч, Саша уже может быть доволен своим выступлением.

После неприятного провала не недавнем «Мастерсе» в Торонто это самый настоящий прорыв.

Ключевой, конечно же, стала победа над Даниилом Медведевым (6:4, 5:7, 6:4). Как оказалось, Зверев не шутил, когда говорил, что обыграть россиянина ему помогли ценные советы Карлоса Алькараса. Испанец подтвердил, что у него был разговор с немцем о том, как надо действовать против россиянина.

А в четвертьфинале Зверев спокойно разобрался с Адрианом Маннариной — 6:2, 6:3. Француз оказался не готов к мощной игре бывшей второй ракетки мира.

Джокович

В отличие от остальных фаворитов, Новак просто не замечает своих соперников. Надо признать, что серб впечатлил в недавних матчах.

В четвертьфинале Ноле, по сути, просто не заметил Тейлора Фрица — 6:0, 6:4.

В первом сете американец просто капитулировал. Во втором Джокович сразу же потерял подачу, но в конце партии сделал два ключевых брейка.

Все прогнозы на теннис

Что-то подобное можно было наблюдать и в матче против Гаэля Монфиса, который потерпел 19-е кряду поражение от Новака. А в противостоянии с Фрицем 36-летний серб теперь ведет 7-0.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 3.86, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.26.

Встречи со Зверевым — это отдельная история для Новака. Серб выиграл только восемь из 14-ти матчей против немца.

В сезоне-2021 Саша сначала сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале олимпийского турнира в Токио, а потом в 1/2-й Итогового турнира. В первом случае это было одно из самых болезненных поражений Новака.

В общем, у Джоковича будет серьезный настрой — подобное он никогда не прощает.

Но также надо учитывать, что Зверев один из тех, кто умеет играть против легенды.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.10. Рискнем предположить, что на этот раз Джоковича ждет сложный матч.