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    Зверев снова шокирует Джоковича?

    Зверев — Джокович. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 20 августа 2023 года

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    Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 20 августа, начало — в 01:00 мск. Зверев — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Как бы ни завершился предстоящий матч, Саша уже может быть доволен своим выступлением.

    После неприятного провала не недавнем «Мастерсе» в Торонто это самый настоящий прорыв.

    Ключевой, конечно же, стала победа над Даниилом Медведевым (6:4, 5:7, 6:4). Как оказалось, Зверев не шутил, когда говорил, что обыграть россиянина ему помогли ценные советы Карлоса Алькараса. Испанец подтвердил, что у него был разговор с немцем о том, как надо действовать против россиянина.

    А в четвертьфинале Зверев спокойно разобрался с Адрианом Маннариной — 6:2, 6:3. Француз оказался не готов к мощной игре бывшей второй ракетки мира.

    Джокович

    В отличие от остальных фаворитов, Новак просто не замечает своих соперников. Надо признать, что серб впечатлил в недавних матчах.

    В четвертьфинале Ноле, по сути, просто не заметил Тейлора Фрица — 6:0, 6:4.

    В первом сете американец просто капитулировал. Во втором Джокович сразу же потерял подачу, но в конце партии сделал два ключевых брейка.

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    Что-то подобное можно было наблюдать и в матче против Гаэля Монфиса, который потерпел 19-е кряду поражение от Новака. А в противостоянии с Фрицем 36-летний серб теперь ведет 7-0.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 3.86, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.26.

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    Встречи со Зверевым — это отдельная история для Новака. Серб выиграл только восемь из 14-ти матчей против немца.

    В сезоне-2021 Саша сначала сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале олимпийского турнира в Токио, а потом в 1/2-й Итогового турнира. В первом случае это было одно из самых болезненных поражений Новака.

    В общем, у Джоковича будет серьезный настрой — подобное он никогда не прощает.

    Но также надо учитывать, что Зверев один из тех, кто умеет играть против легенды.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.10. Рискнем предположить, что на этот раз Джоковича ждет сложный матч.

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    Зверев — Джокович: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова шокирует Джоковича?
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