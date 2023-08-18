Алькарас
Два предыдущих раунда стали в каком-то смысле испытанием для Карлоса. Но в большей степени это касается, конечно же, очередной встречи с Томми Полом.
В отличие от прошлой недели, на этот раз испанец справился с американским теннисистом, но было невероятно тяжело.
Алькарас дожал Пола только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:3.
А до этого у него было серьезные проблемы. Например, в первом сете Карлос уступал с брейком, в какой-то момент Томми вел со счетом 5:2, но не воспользовался преимуществом.
Также стоит отметить, что Алькарас трижды терял подачу во второй партии. Свой лучший теннис первая ракетка мира показал только в решающей партии.
Перселл
Макс тем временем с учетом квалификации выиграл в Цинциннати уже пять матчей. Очевидно, что на данный момент это его лучший турнир в карьере.
Австралиец надолго запомнит эту неделю. Прежде всего, благодаря победе над Каспером Руудом (6:4, 3:6, 6:4), который еще не так давно был второй ракеткой мира.
В третьем раунде Перселл красиво разобрался со Стэном Вавринкой. Трехкратному чемпиону турниров «Большого шлема» на этот раз, похоже, против не хватило энергии на матч против молодого соперника.
Макс отдал 38-летнему швейцарцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2. В отличие от соперника, он почти не ошибался в геймах на собственной подаче.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Перселла в этом матче можно поставить за 8.50.
Макс еще ни разу не играл против столь сильного соперника. Встреча с Руудом, который регулярно проигрывает даже не на крупных турнирах, — это совсем не то, здесь точно не надо сравнивать. И этот момент станет ключевым.
И, конечно же, надо учитывать мотивацию испанца, который знает, что может покинуть первую строчку рейтинга, если не дойдет до финала.
Плюс Алькарас прекрасно помнит майскую встречу с Фабианом Морожаном, после которой он понял, что настраиваться надо абсолютно на всех.
Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.