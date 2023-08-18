Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Два предыдущих раунда стали в каком-то смысле испытанием для Карлоса. Но в большей степени это касается, конечно же, очередной встречи с Томми Полом.

В отличие от прошлой недели, на этот раз испанец справился с американским теннисистом, но было невероятно тяжело.

Алькарас дожал Пола только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:3.

А до этого у него было серьезные проблемы. Например, в первом сете Карлос уступал с брейком, в какой-то момент Томми вел со счетом 5:2, но не воспользовался преимуществом.

Также стоит отметить, что Алькарас трижды терял подачу во второй партии. Свой лучший теннис первая ракетка мира показал только в решающей партии.

Перселл

Макс тем временем с учетом квалификации выиграл в Цинциннати уже пять матчей. Очевидно, что на данный момент это его лучший турнир в карьере.

Австралиец надолго запомнит эту неделю. Прежде всего, благодаря победе над Каспером Руудом (6:4, 3:6, 6:4), который еще не так давно был второй ракеткой мира.

В третьем раунде Перселл красиво разобрался со Стэном Вавринкой. Трехкратному чемпиону турниров «Большого шлема» на этот раз, похоже, против не хватило энергии на матч против молодого соперника.

Все прогнозы на теннис

Макс отдал 38-летнему швейцарцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2. В отличие от соперника, он почти не ошибался в геймах на собственной подаче.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Перселла в этом матче можно поставить за 8.50.

Макс еще ни разу не играл против столь сильного соперника. Встреча с Руудом, который регулярно проигрывает даже не на крупных турнирах, — это совсем не то, здесь точно не надо сравнивать. И этот момент станет ключевым.

И, конечно же, надо учитывать мотивацию испанца, который знает, что может покинуть первую строчку рейтинга, если не дойдет до финала.

Плюс Алькарас прекрасно помнит майскую встречу с Фабианом Морожаном, после которой он понял, что настраиваться надо абсолютно на всех.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.