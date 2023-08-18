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    Сможет ли Алькарас разгромить Перселла?

    Алькарас — Перселл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Перселл
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 18 Августа 2023 года
    Карлос Алькарас
  • Испания
    •  Карлос Алькарас 22:00 Макс Перселл (Австралия) Макс Перселл (Австралия)
  • Цинциннати. Мужчины
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    Алькарас

    Два предыдущих раунда стали в каком-то смысле испытанием для Карлоса. Но в большей степени это касается, конечно же, очередной встречи с Томми Полом.

    В отличие от прошлой недели, на этот раз испанец справился с американским теннисистом, но было невероятно тяжело.

    Алькарас дожал Пола только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:3.

    А до этого у него было серьезные проблемы. Например, в первом сете Карлос уступал с брейком, в какой-то момент Томми вел со счетом 5:2, но не воспользовался преимуществом.

    Также стоит отметить, что Алькарас трижды терял подачу во второй партии. Свой лучший теннис первая ракетка мира показал только в решающей партии.

    Перселл

    Макс тем временем с учетом квалификации выиграл в Цинциннати уже пять матчей. Очевидно, что на данный момент это его лучший турнир в карьере.

    Австралиец надолго запомнит эту неделю. Прежде всего, благодаря победе над Каспером Руудом (6:4, 3:6, 6:4), который еще не так давно был второй ракеткой мира.

    В третьем раунде Перселл красиво разобрался со Стэном Вавринкой. Трехкратному чемпиону турниров «Большого шлема» на этот раз, похоже, против не хватило энергии на матч против молодого соперника.

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    Макс отдал 38-летнему швейцарцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2. В отличие от соперника, он почти не ошибался в геймах на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Перселла в этом матче можно поставить за 8.50.

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    Макс еще ни разу не играл против столь сильного соперника. Встреча с Руудом, который регулярно проигрывает даже не на крупных турнирах, — это совсем не то, здесь точно не надо сравнивать. И этот момент станет ключевым.

    И, конечно же, надо учитывать мотивацию испанца, который знает, что может покинуть первую строчку рейтинга, если не дойдет до финала.

    Плюс Алькарас прекрасно помнит майскую встречу с Фабианом Морожаном, после которой он понял, что настраиваться надо абсолютно на всех.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.

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    Алькарас — Перселл: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Перселла?
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