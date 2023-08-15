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    Хуркач и Коккинакис снова устроят триллер?

    Хуркач — Коккинакис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:00 мск. Хуркач — Коккинакис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2023 года

    Хуркач

    Хуберт на прошлой неделе прошел два раунда на «Мастерсе» в Торонто, хотя по игре заслуживал большего.

    В третьем круге, после побед над Александром Бубликом и Миомиром Кецмановичем, польский теннисист уступил Карлосу Алькарасу — 6:3, 6:7, 6:7. И это было очень обидное поражение.

    Во втором сете Хуркач позволил испанцу отыграть брейк. При этом в решающей партии Алькарас вел 5:2, но в итоге все решилось только на тай-брейке.

    Интересно, что в этом году Хуркач проиграл уже 23 тай-брейка (из 45), в том числе четыре решающих.

    Коккинакис

    Танаси тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    Отбор получился непростым, в обоих матчах австралиец дожал своих соперников только в третьем сете.

    Коккинакис выиграл у серба Ласло Дьере и колумбийца Даниэля Галана.

    В Торонто Танаси тоже прошел квалификацию, после чего выиграл одиг матч в основной сетке. После победы над китайцем Чжаном Чжичжэнем его остановил итальянец Лоренцо Музетти (6:4, 5:7, 4:6).

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    Также стоит обратить внимание на то, что Коккинакис выиграл по одному матчу на недавних турнирах в Гранби («челленджер» в Канаде), Атланте и Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.42, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 2.87.

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    В марте поляк и австралиец устроили эпичную зарубу на «Матсерсе» в Майами. Хуберт вырвал победу на тай-брейке третьего сета — 6:7, 7:6, 7:6. Да-да, сразу три тай-брейка в одном матче.

    И предстоящая встреча, скорее всего, тоже пройдет по приблизительно такому же сценарию. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 25,0 за 1.95.

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    Хуркач — Коккинакис: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач и Коккинакис снова устроят триллер?
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