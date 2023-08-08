Британец Кэмерон Норри и австралиец Алекс Де Минаур сыграют в первом круге турнира «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Де Минаур — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минаур

Алекс на прошлой неделе дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

В решающем матче австралийский теннисист проиграл Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6. И для австралийца это было десятое подряд поражение от грека.

Также стоит отметить, что в четвертьфинале Де Минаур обыграл Томми Пола, а в 1/2-й — Доминика Кепфера.

В Атланте Де Минаур не смог пройти 1/4 финала, проиграв французу Юго Эмберу.

Но турнир в Лос-Кабосе показал, что Алекс сейчас в полном порядке. В этом году он выиграл 15 из 22 матчей на харде.

Норри

У Кэмерона в последнее время сплошные разочарования.

В отличие от Де Минаура, британец не прошел ни одного раунда в Лос-Кабосе, сразу же проиграв австралийцу Александару Ковачевичу, который до этого ни разу не побеждал соперника из топ-20.

На Уимблдоне 13-я ракетка мира уже во втором круге уступил американцу Кристоферу Юбэнксу. После матча Норри дал лаконичный, но очень четкий комментарий: «Меня переиграли».

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Лучшими результатами Норри на харде в этом году пока что остаются выход в финал турнира в новозеландском Окленде и четвертьфинал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.78, победу Норри букмекеры предлагают за 2.04.

В начале года Кэмерон обыграл Алекса на United Cup со счетом 6:3, 6:3, то есть довольно уверенно.

Но недавние матчи британца намекают на то, что в предстоящей игре у него будут проблемы.

Ставка — победа Де Минаура + тотал геймов больше 19,5 за 2.40.