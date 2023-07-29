Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. Вавринка — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В середине марта он добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а теперь находится в шаге от финала в Умаге.

На этой неделе 38-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.

В пятницу швейцарец одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 7:5.

В предыдущих матчах Вавринка обыграл австрийца Филипа Мизолича и аргентинца Федерико Корию.

Сонего

Лоренцо на этот раз попал в посев, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Сонего выиграл у своего соотечественника Марко Чеккинато — 6:1, 7:6.

В следующем матче итальянец одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром — 3:6, 6:1, 6:2.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Сонего провалил турнир в швейцарском Гштаде, сразу же уступив испанцу Альберту Рамосу.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.88, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.92.

Стэн, похоже, находится в отличной физической форме. Недавние матчи показали, что у него вообще нет проблем с выносливостью. И это в 38 лет.

И с учетом этого можно предположить, что швейцарец впервые с 2019 года сыграет в финале.

Ставка — победа Вавринки за 1.88.