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    Вавринка выиграет четвертый матч подряд?

    Вавринка — Сонего. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Умаге 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Сонего
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. Вавринка — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    Стэн второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В середине марта он добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а теперь находится в шаге от финала в Умаге.

    На этой неделе 38-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.

    В пятницу швейцарец одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 7:5.

    В предыдущих матчах Вавринка обыграл австрийца Филипа Мизолича и аргентинца Федерико Корию.

    Сонего

    Лоренцо на этот раз попал в посев, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Сонего выиграл у своего соотечественника Марко Чеккинато — 6:1, 7:6.

    В следующем матче итальянец одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром — 3:6, 6:1, 6:2.

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    На прошлой неделе Сонего провалил турнир в швейцарском Гштаде, сразу же уступив испанцу Альберту Рамосу.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.88, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.92.

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    Стэн, похоже, находится в отличной физической форме. Недавние матчи показали, что у него вообще нет проблем с выносливостью. И это в 38 лет.

    И с учетом этого можно предположить, что швейцарец впервые с 2019 года сыграет в финале.

    Ставка — победа Вавринки за 1.88.

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    Вавринка — Сонего: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка выиграет четвертый матч подряд?
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