Вавринка
Стэн второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В середине марта он добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а теперь находится в шаге от финала в Умаге.
На этой неделе 38-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.
В пятницу швейцарец одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 7:5.
В предыдущих матчах Вавринка обыграл австрийца Филипа Мизолича и аргентинца Федерико Корию.
Сонего
Лоренцо на этот раз попал в посев, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Сонего выиграл у своего соотечественника Марко Чеккинато — 6:1, 7:6.
В следующем матче итальянец одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром — 3:6, 6:1, 6:2.
На прошлой неделе Сонего провалил турнир в швейцарском Гштаде, сразу же уступив испанцу Альберту Рамосу.
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.88, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.92.
Стэн, похоже, находится в отличной физической форме. Недавние матчи показали, что у него вообще нет проблем с выносливостью. И это в 38 лет.
И с учетом этого можно предположить, что швейцарец впервые с 2019 года сыграет в финале.
Ставка — победа Вавринки за 1.88.