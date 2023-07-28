Американец Тейлор Фриц сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 28 июля, начало — 02:00 мск. Фриц — Ибин Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор с треском провалил два первых летних месяца. А главным разочарованием стало его выступление на Уимблдоне.

Во втором раунде британского мэйджора американец сенсационно проиграл шведу Микаэлю Имер, который вскоре был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.

На остальных турнирах на траве Фриц тоже, по сути, ничего не показал. В Штутгарте и Лондоне он выиграл по одному матчу, а в Истбурне сразу уступил Маккензи Макдональду.

Но сейчас надо также учитывать результаты Фрица на харде в начале сезона. А там у него был и титул в Делрей-Бич, и полуфинал в Акапулько, и четвертьфиналы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Ву

Ибин тем временем начал турнир с уверенной победы над Корентентом Мутэ.

Китаец легко разобрался с французом в двух сетах — 6:3, 6:4.

Ву шикарно провел геймы собственной подаче — у соперника была лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал. При этом на первом мяче Ибин забрал 85 процентов очков.

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И столь уверенную победу ни в коем случае нельзя считать случайной. В начале года Ву стал победителем турнира в Далласе.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.31, победу Ву букмекеры предлагают за 3.45.

Тейлор прекрасно помнит предыдущий матч против Ибина. В начале февраля он уступил китайцу в полуфинале турнира в Далласе — 7:6, 5:7, 4:6.

Понятно, что теперь у американца будет невероятная мотивация взять реванш. Будет очень неприятно второй раз подряд проиграть китайскому теннисисту на домашнем турнире.

Но нет ни малейших сомнений в том, что предстоящий матч будет максимально непростым для девятой ракетки мира.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.92.