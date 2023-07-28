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    Фриц снова проиграет китайцу Ибину Ву?

    Фриц — Ибин Ву. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Атланте 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Ибин Ву
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 28 июля, начало — 02:00 мск. Фриц — Ибин Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 28 Июля 2023 года
    Тейлор Фритц
  • США
    •  Тейлор Фритц 02:00 Ву Ибин (Китай) Ву Ибин (Китай)
  • Атланта. Мужчины
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    Фриц

    Тейлор с треском провалил два первых летних месяца. А главным разочарованием стало его выступление на Уимблдоне.

    Во втором раунде британского мэйджора американец сенсационно проиграл шведу Микаэлю Имер, который вскоре был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.

    На остальных турнирах на траве Фриц тоже, по сути, ничего не показал. В Штутгарте и Лондоне он выиграл по одному матчу, а в Истбурне сразу уступил Маккензи Макдональду.

    Но сейчас надо также учитывать результаты Фрица на харде в начале сезона. А там у него был и титул в Делрей-Бич, и полуфинал в Акапулько, и четвертьфиналы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Ву

    Ибин тем временем начал турнир с уверенной победы над Корентентом Мутэ.

    Китаец легко разобрался с французом в двух сетах — 6:3, 6:4.

    Ву шикарно провел геймы собственной подаче — у соперника была лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал. При этом на первом мяче Ибин забрал 85 процентов очков.

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    И столь уверенную победу ни в коем случае нельзя считать случайной. В начале года Ву стал победителем турнира в Далласе.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.31, победу Ву букмекеры предлагают за 3.45.

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    Тейлор прекрасно помнит предыдущий матч против Ибина. В начале февраля он уступил китайцу в полуфинале турнира в Далласе — 7:6, 5:7, 4:6.

    Понятно, что теперь у американца будет невероятная мотивация взять реванш. Будет очень неприятно второй раз подряд проиграть китайскому теннисисту на домашнем турнире.

    Но нет ни малейших сомнений в том, что предстоящий матч будет максимально непростым для девятой ракетки мира.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.92.

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    Фриц — Ибин Ву: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Фриц снова проиграет китайцу Ибину Ву?
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