Два итальянца в лице Марко Чеккинато и Лоренцо Сонего встретятся во втором круге турнира в Умаге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 22:00 мск. Чеккинато — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марко Чеккинато

Чеккинато делает все возможное, чтобы вспомнить ту волшебную игру, которая позволила ему добраться до полуфинала «Ролан Гаррос» четыре года назад.

Пока что ему не удается этого сделать, и шансов на возвращение той вспышки от года к году становится все меньше.

В первом поединке на турнире итальянец справился в подающим надежды россиянином Шевченко, но правда в трех сетах.

Все прогнозы на теннис

С Сонего придется провести крайне тяжёлый матч, поскольку Лоренцо сейчас видится одним из самых сильных итальянцев по игре в теннис, вне зависимости от того, на каком покрытии проходит игра.

Лоренцо Сонего

У Сонего наступил откровенный спад по игре, поэтому не удивительно, что он не может победить уже четыре поединка кряду.

Но если Лоренцо заявляется на соревнование, то значит играть он там будет на максимальных оборотах.

Для Лоренцо это будет первая игра после поражения в первом раунде Гштаада на прошлой неделе. Хочется верить, что за неделю итальянец ментально перезагрузился.

В игре Чеккинато шансов на победу больше у Сонего, но недооценивать соотечественника не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом Лоренцо в этом поединке: победа Чеккинато — 3.16, победа Сонего — 1.29.

Прогноз: Игра получится с большим превосходством Лоренцо по матчу.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Борьбы не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.02.