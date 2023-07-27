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    Марожан способен замахнуться на победу?

    Муньяр — Марожан. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Умаге 27 июля 2023 года

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    Фабиан Марожан
    Испанец Хауме Муньяр и венгр Фабиан Марожан встретятся во втором круге турнира в Умаге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. Муньяр — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 27 Июля 2023 года

    Хауме Муньяр

    Муньяр в первом раунде соревнований в Хорватии прошёл откровенно уставшего Альберта Рамоса, который на прошлой неделе взял титул в Швейцарии.

    Но и принижать заслуги Хауме явно не стоит, поскольку испанец продемонстрировал отличный теннис и вовремя пресекал любые поползновения перехватить инициативу по матчу.

    Испанец постепенно начинает приходить в себя после смазанной первой части сезона, но гарантий того, что он будет играть так, как в первой игре на турнире, не стоит.

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    Тем более молодой и озорной соперник в лице Марожана не так прост, как может показаться на первый взгляд.

    Фабиан Марожан

    Марожан делает все возможное для того, чтобы как можно крепче закрепиться в сотне сильнейших, но это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

    У Фабиана уже бывали большие победы, которые запомнятся надолго, как это было этой весной в поединке против Карлоса Алькараса.

    В первом поединке на турнире итальянец справился с младшим Черундоло, который не смог противопоставить ничего путного венгру.

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    В игре с Муньяром шансы на успех примерно одинаковые, как у одного, так и у другого. В матче с испанцем есть весьма неплохие шансы на четвертьфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом испанца в этом поединке: победа Муньяра — 1.80, победа Марожана — 1.93.

    Прогноз: У молодого венгра хватит задора для необходимой победы.

    Ставка: П2 за 1.93.

    Альтернативный прогноз: Игра растянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.33.

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    Муньяр — Марожан: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Марожан способен замахнуться на победу?
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