Хауме Муньяр
Муньяр в первом раунде соревнований в Хорватии прошёл откровенно уставшего Альберта Рамоса, который на прошлой неделе взял титул в Швейцарии.
Но и принижать заслуги Хауме явно не стоит, поскольку испанец продемонстрировал отличный теннис и вовремя пресекал любые поползновения перехватить инициативу по матчу.
Испанец постепенно начинает приходить в себя после смазанной первой части сезона, но гарантий того, что он будет играть так, как в первой игре на турнире, не стоит.
Тем более молодой и озорной соперник в лице Марожана не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Фабиан Марожан
Марожан делает все возможное для того, чтобы как можно крепче закрепиться в сотне сильнейших, но это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд.
У Фабиана уже бывали большие победы, которые запомнятся надолго, как это было этой весной в поединке против Карлоса Алькараса.
В первом поединке на турнире итальянец справился с младшим Черундоло, который не смог противопоставить ничего путного венгру.
В игре с Муньяром шансы на успех примерно одинаковые, как у одного, так и у другого. В матче с испанцем есть весьма неплохие шансы на четвертьфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом испанца в этом поединке: победа Муньяра — 1.80, победа Марожана — 1.93.
Прогноз: У молодого венгра хватит задора для необходимой победы.
Ставка: П2 за 1.93.
Альтернативный прогноз: Игра растянется на три сета.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.33.