Испанец Хауме Муньяр и венгр Фабиан Марожан встретятся во втором круге турнира в Умаге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. Муньяр — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хауме Муньяр

Муньяр в первом раунде соревнований в Хорватии прошёл откровенно уставшего Альберта Рамоса, который на прошлой неделе взял титул в Швейцарии.

Но и принижать заслуги Хауме явно не стоит, поскольку испанец продемонстрировал отличный теннис и вовремя пресекал любые поползновения перехватить инициативу по матчу.

Испанец постепенно начинает приходить в себя после смазанной первой части сезона, но гарантий того, что он будет играть так, как в первой игре на турнире, не стоит.

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Тем более молодой и озорной соперник в лице Марожана не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Фабиан Марожан

Марожан делает все возможное для того, чтобы как можно крепче закрепиться в сотне сильнейших, но это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

У Фабиана уже бывали большие победы, которые запомнятся надолго, как это было этой весной в поединке против Карлоса Алькараса.

В первом поединке на турнире итальянец справился с младшим Черундоло, который не смог противопоставить ничего путного венгру.

В игре с Муньяром шансы на успех примерно одинаковые, как у одного, так и у другого. В матче с испанцем есть весьма неплохие шансы на четвертьфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом испанца в этом поединке: победа Муньяра — 1.80, победа Марожана — 1.93.

Прогноз: У молодого венгра хватит задора для необходимой победы.

Ставка: П2 за 1.93.

Альтернативный прогноз: Игра растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.33.