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    Фернандес возьмет реванш у Соррибес-Тормо?

    Фернандес — Соррибес-Тормо. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Соррибес-Тормо
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    Лейла Фернандес
    Канадская теннисистка Лейла Фернандес сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Рабате (Марокко). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Фернандес — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 22 Мая 2023 года

    Фернандес

    Лейла на минувшей неделе дошла до полуфинала на турнире ITF в Мадриде. И это, как ни странно, это ее единственный весенний успех.

    В Риме финалистка US Open-2021 проиграла в первом круге белоруске Александре Соснович, а в Мадриде — россиянке Мирре Андреевой.

    В Чарльстоне Фернандес обыграла Евгению Родину, после чего уступила испанке Пауле Бадосе.

    В текущем сезоне на уровне WTA относительно успешным для Лейлы получился разве что январский турнир в новозеландском Окленде, на котором она дошла до четвертьфинала.

    Соррибес-Тормо

    Сара пропустила из-за травмы осеннюю часть прошлого сезона и начало текущего.

    Испанка вернулась на корте в начале апреля на турнире в Боготе. И ей сразу же удалось дойти до четвертьфинала.

    Вскоре после этого Соррибес-Тормо добралась до полуфинала на турнире ITF в португальском Оэйраше.

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    В Мадриде Сара не смогла пройти квалификацию, проиграв Эжени Бушар. Еще одним разочарованием стало поражение от Даяны Ястремской в первом круге турнира в испанском Реусе.

    Зато на турнире ITF в Мадриде испанская теннисистка добралась до финала.

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.19, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.68.

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    На днях Сара обыграла Лейлу в полуфинале мадридского турнира ITF — 6:2, 7:5. Но испанке будет тяжело повторить этот результат. Успеет ли она восстановиться после финала? Не факт.

    В общем, у Лейлы есть отличная возможность взять реванш.

    Ставка — победа Фернандес за 2.19.

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    Фернандес — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Фернандес возьмет реванш у Соррибес-Тормо?
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