Фернандес
Лейла на минувшей неделе дошла до полуфинала на турнире ITF в Мадриде. И это, как ни странно, это ее единственный весенний успех.
В Риме финалистка US Open-2021 проиграла в первом круге белоруске Александре Соснович, а в Мадриде — россиянке Мирре Андреевой.
В Чарльстоне Фернандес обыграла Евгению Родину, после чего уступила испанке Пауле Бадосе.
В текущем сезоне на уровне WTA относительно успешным для Лейлы получился разве что январский турнир в новозеландском Окленде, на котором она дошла до четвертьфинала.
Соррибес-Тормо
Сара пропустила из-за травмы осеннюю часть прошлого сезона и начало текущего.
Испанка вернулась на корте в начале апреля на турнире в Боготе. И ей сразу же удалось дойти до четвертьфинала.
Вскоре после этого Соррибес-Тормо добралась до полуфинала на турнире ITF в португальском Оэйраше.
В Мадриде Сара не смогла пройти квалификацию, проиграв Эжени Бушар. Еще одним разочарованием стало поражение от Даяны Ястремской в первом круге турнира в испанском Реусе.
Зато на турнире ITF в Мадриде испанская теннисистка добралась до финала.
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.19, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.68.
На днях Сара обыграла Лейлу в полуфинале мадридского турнира ITF — 6:2, 7:5. Но испанке будет тяжело повторить этот результат. Успеет ли она восстановиться после финала? Не факт.
В общем, у Лейлы есть отличная возможность взять реванш.
Ставка — победа Фернандес за 2.19.