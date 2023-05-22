Канадская теннисистка Лейла Фернандес сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Рабате (Марокко). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Фернандес — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Лейла на минувшей неделе дошла до полуфинала на турнире ITF в Мадриде. И это, как ни странно, это ее единственный весенний успех.

В Риме финалистка US Open-2021 проиграла в первом круге белоруске Александре Соснович, а в Мадриде — россиянке Мирре Андреевой.

В Чарльстоне Фернандес обыграла Евгению Родину, после чего уступила испанке Пауле Бадосе.

В текущем сезоне на уровне WTA относительно успешным для Лейлы получился разве что январский турнир в новозеландском Окленде, на котором она дошла до четвертьфинала.

Соррибес-Тормо

Сара пропустила из-за травмы осеннюю часть прошлого сезона и начало текущего.

Испанка вернулась на корте в начале апреля на турнире в Боготе. И ей сразу же удалось дойти до четвертьфинала.

Вскоре после этого Соррибес-Тормо добралась до полуфинала на турнире ITF в португальском Оэйраше.

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В Мадриде Сара не смогла пройти квалификацию, проиграв Эжени Бушар. Еще одним разочарованием стало поражение от Даяны Ястремской в первом круге турнира в испанском Реусе.

Зато на турнире ITF в Мадриде испанская теннисистка добралась до финала.

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.19, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.68.

На днях Сара обыграла Лейлу в полуфинале мадридского турнира ITF — 6:2, 7:5. Но испанке будет тяжело повторить этот результат. Успеет ли она восстановиться после финала? Не факт.

В общем, у Лейлы есть отличная возможность взять реванш.

Ставка — победа Фернандес за 2.19.