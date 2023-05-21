Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Марко Чеккинато в первом круге турнира в Женеве. Матч пройдет 21 мая, начало — в 15:00 мск. Чеккинато — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чеккинато

Марко весьма неплохо выступил на недавних турнирах, благодаря чему не выпадет из топ-100 в ближайшее время.

На «Мастерсе» в Мадриде итальянец обыграл Маккензи Макдональла и Роберто Баутисту-Агута, после чего уступил Яннику Ханфманну.

В Мадриде Чеккинато сначала прошел квалификацию, а потом обыграл венгра Мартона Фучовича. Дальше было поражение от австралийца Алекса Де Минаура.

А в португальском Эшториле Чеккинато добрался до полуфинала. И здесь ему удалось обыграть Диего Шварцмана, Фабио Фоньини и Алехандро Давидовича-Фокину. Этого итальянца точно нельзя недооценивать.

Шелтон

Бен тем временем проводит свой первый грунтовый сезон на профессиональном уровне.

Очевидно, что на этом покрытии ему пока не так комфортно, как на харде.

На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме американец не выиграл ни одного матча.

В Эшториле и Барселоне Шелтон добрался до второго раунда, а на «челленджере» в Кальяри — до полуфинала.

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Интересно, что на Сардинии Бен обыграл венгра Фабиана Марожана, который вскоре после этого сенсационно остановил в Риме Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

На Чеккинато в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.11.

Американца ждет тяжелая встреча против очень опытного грунтовика. Скорее всего, итальянец не пустит Бена в следующий раунд.

Ставка — победа Чеккинато с форой по геймам (-1,5) за 1.91.