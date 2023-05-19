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    Руне снова проиграет Рууду?

    Руне — Рууд. Прогноз (к. 2.39) и ставки на «Мастерс» в Риме 19 мая 2023 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:00 мск. Руне — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 20 Мая 2023 года

    Руне

    Впервые с 2004 года в финале римского турнира не будет ни Новака Джоковича, ни Рафаэля Надаля.

    Испанец, как известно, до сих пор не восстановился от травмы, а серба красиво остановил молодой и дерзкий Руне.

    Датчанин обыграл Новака в 1/4 финала — 6:2, 4:6, 6:2. И эта игра еще раз подтвердила, что уже в ближайшем будущем Хольгер будет бороться с Джоковичем и Карлосом Алькарасом за место на вершине рейтинга.

    К слову, для Руне это вторая подряд победа над Ноле. В конце прошлого сезона он обыграл серба в финале парижского «Мастерса».

    Рууд

    Каспер проводит лучший турнир в сезоне. Наконец-то ему удалось подтвердить статус игрока топ-5.

    До этого, конечно, норвежец был одним из основных х претендентов на звание главного неудачника.

    Но при этом надо отметить, что в Риме у Рууда до сих пор не было по-настоящему опансых соперников.

    В первом матче финалист Ролан Гаррос-2022 обыграл Артура Риндеркнеша, после чего с трудом дожала Александра Бублика на решающем тай-брейке.

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    В четвертом раунде Рууд разгромил Ласло Дьере, а в четвертьфинале выиграл в двух сетах у Франсиско Серундоло.

    То есть на текущем турнире Каспер до сих пор не встречался с игроками из топ-30.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.57, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.41.

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    Серия побед Каспера над Хольгером составляет уже четыре матча. Датчанин еще ни разу не обыгрывал норвежца.

    В прошлом году Рууд победил Руне в Монте-Карло и на Ролан Гаррос.

    Но, по всей видимости, на этот раз Касперу будет очень сложно остановить 20-летнего соперника.

    Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.39.

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    Руне — Рууд: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Руне снова проиграет Рууду?
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