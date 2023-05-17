Француз Артур Казо и аргентинец Томас-Мартин Этчеверри встретятся во втором круге «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 17 мая, начало — в 13:30 мск. Казо — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Артур Казо

Казо в этом сезоне устраивал себе серьезные грунтовые испытания и на них у него вполне удавалось показывать достойный результат.

На недавнем соревновании в хорватском Сплите он вышел во второй круг, но начинал с квалификации, поэтому ему пришлось одержать три победы подряд, чтобы оказать на этой стадии турнира.

Ещё более продуктивным получился «челленджер» в хорватском Задаре в марте месяце, где француз дошёл до полуфинала соревнований, но проиграл в нем итальянцу Джанесси.

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В предстоящем поединке против Этчеверри ему придется очень сильно постараться, чтобы навязать борьбу аргентинцу.

Томас Мартин Этчеверри

Этчеверри на грунте представляет собой серьезную опасность, хотя многие его недооценивают и думают его одолеть малой кровью.

В этом сезоне на нескольких «челленджерах» аргентинец выглядел очень солидно, но это во многом зависит от его настроения.

Аргентинский игрок играючи разобрался с белорусом Ивашко в первом круге соревнований, который сейчас откровенно плох на любом покрытии.

В предстоящей игре против француза Казо аргентинец продолжает быть фаворитом поединка, но с французом тоже нужно быть осторожным, поскольку в преддверии домашнего «Ролан Гаррос» он вполне в солидной форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Казо — 2.61, победа Этчеверри — 1.46.

Прогноз: Этчеверри завершит предстоящую игру с запасом, и его сценарий будет примерно похож на игру против Ивашко.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Игра обойдется без большого количества геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.98.