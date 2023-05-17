Артур Казо
Казо в этом сезоне устраивал себе серьезные грунтовые испытания и на них у него вполне удавалось показывать достойный результат.
На недавнем соревновании в хорватском Сплите он вышел во второй круг, но начинал с квалификации, поэтому ему пришлось одержать три победы подряд, чтобы оказать на этой стадии турнира.
Ещё более продуктивным получился «челленджер» в хорватском Задаре в марте месяце, где француз дошёл до полуфинала соревнований, но проиграл в нем итальянцу Джанесси.
В предстоящем поединке против Этчеверри ему придется очень сильно постараться, чтобы навязать борьбу аргентинцу.
Томас Мартин Этчеверри
Этчеверри на грунте представляет собой серьезную опасность, хотя многие его недооценивают и думают его одолеть малой кровью.
В этом сезоне на нескольких «челленджерах» аргентинец выглядел очень солидно, но это во многом зависит от его настроения.
Аргентинский игрок играючи разобрался с белорусом Ивашко в первом круге соревнований, который сейчас откровенно плох на любом покрытии.
В предстоящей игре против француза Казо аргентинец продолжает быть фаворитом поединка, но с французом тоже нужно быть осторожным, поскольку в преддверии домашнего «Ролан Гаррос» он вполне в солидной форме.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Казо — 2.61, победа Этчеверри — 1.46.
Прогноз: Этчеверри завершит предстоящую игру с запасом, и его сценарий будет примерно похож на игру против Ивашко.
Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Игра обойдется без большого количества геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.98.