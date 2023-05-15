Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Сапата-Миральес — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сапата-Миральес

Бернабе на этот раз оказался среди сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче испанец без проблем выиграл у австралийца Джейсона Кублера — 6:4, 6:1.

И этот результат вряд ли стал для кого-то сюрпризом. На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Сапата-Миральес добрался аж до четвертого раунда, выиграв у Маккензи Макдональда, Дэна Эванса и Романа Сафиуллина. Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса.

Также стоит отметить, что Бернабе в начале апреля добрался до четвертьфинала в португальском Эшториле. Здесь он остановил поляка Хуберта Хуркача.

Медведев

Даниил тем временем впервые в карьере выиграл на матч на римском «Мастерсе».

До этого он ни разу не проходил здесь хотя бы один раунд.

В воскресенье, вопреки ожиданиям, Медведев уверенно разобрался с Эмилем Руусувуори — 6:4, 6:2.

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Россиянин одержал победу, прежде всего, за счет классной игры на приеме — ему удалось реализовать пять матчболов.

С учетом того, что Медведев явно не фанатеет от тенниса на грунте, для него это действительно успех.

Прогноз и ставка

На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

Похоже, успехи конкурентов на грунте заставили Даниила переосмыслить свое отношение к турнирам на этом покрытии. Заметно, что в этом сезоне он выходит на корт с совершенно другим настроем.

Вполне вероятно, что россиянину снова хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.92.