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    Медведев обыграет Сапату-Миральеса с разгромным счетом?

    Сапата-Миральес — Медведев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сапата-Миральес — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Сапата-Миральес — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сапата-Миральес

    Бернабе на этот раз оказался среди сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче испанец без проблем выиграл у австралийца Джейсона Кублера — 6:4, 6:1.

    И этот результат вряд ли стал для кого-то сюрпризом. На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Сапата-Миральес добрался аж до четвертого раунда, выиграв у Маккензи Макдональда, Дэна Эванса и Романа Сафиуллина. Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса.

    Также стоит отметить, что Бернабе в начале апреля добрался до четвертьфинала в португальском Эшториле. Здесь он остановил поляка Хуберта Хуркача.

    Медведев

    Даниил тем временем впервые в карьере выиграл на матч на римском «Мастерсе».

    До этого он ни разу не проходил здесь хотя бы один раунд.

    В воскресенье, вопреки ожиданиям, Медведев уверенно разобрался с Эмилем Руусувуори — 6:4, 6:2.

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    Россиянин одержал победу, прежде всего, за счет классной игры на приеме — ему удалось реализовать пять матчболов.

    С учетом того, что Медведев явно не фанатеет от тенниса на грунте, для него это действительно успех.

    Прогноз и ставка

    На Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

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    Похоже, успехи конкурентов на грунте заставили Даниила переосмыслить свое отношение к турнирам на этом покрытии. Заметно, что в этом сезоне он выходит на корт с совершенно другим настроем.

    Вполне вероятно, что россиянину снова хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Сапата-Миральес — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Сапату-Миральеса с разгромным счетом?
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