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    Сможет ли Рублев обыграть Давидовича-Фокину?

    Рублев — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Давидович-Фокина
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей начал турнир с комфортной победы над Алексом Молчаном — 6:3, 6:4.

    Рублев в этом матче шикарно действовал на собственной подаче. Словак не взял на приеме ни одного гейма.

    Также стоит отметить, что российский теннисист взял на первом мяче 82 процентов очков, на втором — 65 процентов.

    В текущем сезоне Рублев выиграл 11 из 13 матчей на грунте. А его главным успехом пока что остается победа на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом раунде выиграл у Гидо Пельи — 6:0, 7:6.

    В первом сете соперник вообще не понял, что происходит, тогда как во втором испанцу пришлось побегать.

    Примечательно, что во второй партии при счете 5:4 Давидович-Фокина не реализовал три матчбола, но потом все-таки дожал аргентинца на тай-брейке.

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    В Барселоне и на «Мастерсе» в Мадриде Давидович-Фокина выиграл по два матча. В первом случае его остановил Карлос Алькарас, а во втором — Борна Чорич. При этом в испанской столице ему удалось обыграть Хольгера Руне.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Давидовича-Фокины букмекеры берут за 2.62.

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    Ранее в этом сезоне Андрей с трудом обыграл Алехандро в Дубае. В том матче все решилось на тай-брейке третьего сета.

    И вспоминая, как испанец недавно рубился с Алькарасом и Руне, вполне вероятно, что у Рублева будут проблемы в предстоящей игре.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Рублев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Давидовича-Фокину?
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