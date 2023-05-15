Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей начал турнир с комфортной победы над Алексом Молчаном — 6:3, 6:4.

Рублев в этом матче шикарно действовал на собственной подаче. Словак не взял на приеме ни одного гейма.

Также стоит отметить, что российский теннисист взял на первом мяче 82 процентов очков, на втором — 65 процентов.

В текущем сезоне Рублев выиграл 11 из 13 матчей на грунте. А его главным успехом пока что остается победа на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом раунде выиграл у Гидо Пельи — 6:0, 7:6.

В первом сете соперник вообще не понял, что происходит, тогда как во втором испанцу пришлось побегать.

Примечательно, что во второй партии при счете 5:4 Давидович-Фокина не реализовал три матчбола, но потом все-таки дожал аргентинца на тай-брейке.

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В Барселоне и на «Мастерсе» в Мадриде Давидович-Фокина выиграл по два матча. В первом случае его остановил Карлос Алькарас, а во втором — Борна Чорич. При этом в испанской столице ему удалось обыграть Хольгера Руне.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Давидовича-Фокины букмекеры берут за 2.62.

Ранее в этом сезоне Андрей с трудом обыграл Алехандро в Дубае. В том матче все решилось на тай-брейке третьего сета.

И вспоминая, как испанец недавно рубился с Алькарасом и Руне, вполне вероятно, что у Рублева будут проблемы в предстоящей игре.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.