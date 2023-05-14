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    Сможет ли Сафиуллин выйти в четвертый круг в Риме?

    Попырин — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Мастерс» в Риме 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Попырин — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года
    Алексей Попырин
  • Австралия
    •  Алексей Попырин 12:00 Roman Safiullin Roman Safiullin
  • Мадрид. Мужчины
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    Попырин

    Алексей пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв двух итальянцев — Риккардо Банадио и Андреа Пеллегрино.

    После этого Попырин одержал победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:2, 7:6.

    А во втором раунде представитель Австралии преподнес сенсацию, остановив Феликса Оже-Альяссима (6:4, 4:6, 7:5).

    Но тут надо заметить, что это уже вторая победа Попырина над Оже-Альяссимом в этом году. В январе он обыграл канадца в Аделаиде.

    Сафиуллин

    Роман тем временем вслед за мадридским «Мастером» дошел до третьего круга и на римском.

    Примечательно, что здесь ему тоже сначала пришлось пройти квалификацию.

    В первом круге Сафиуллин спокойно разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.

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    Дальше была победа над Себастьяном Кордой — 6:2, 7:6. И в данном случае это не сенсация. Американец совсем недавно вернулся в тур после травмы. Россиянин грамотно воспользовался не лучшей формой соперника.

    Прогноз и ставка

    На Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.

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    В прошлом сезоне Роман с трудом обыграла Алексея в Марселе. Тогда все решилось на тай-брейке третьего сета.

    И предстоящая игра, скорее всего, тоже получится максимально напряженной. И она точно не для ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.91.

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    Попырин — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выйти в четвертый круг в Риме?
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