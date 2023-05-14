Попырин
Алексей пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв двух итальянцев — Риккардо Банадио и Андреа Пеллегрино.
После этого Попырин одержал победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:2, 7:6.
А во втором раунде представитель Австралии преподнес сенсацию, остановив Феликса Оже-Альяссима (6:4, 4:6, 7:5).
Но тут надо заметить, что это уже вторая победа Попырина над Оже-Альяссимом в этом году. В январе он обыграл канадца в Аделаиде.
Сафиуллин
Роман тем временем вслед за мадридским «Мастером» дошел до третьего круга и на римском.
Примечательно, что здесь ему тоже сначала пришлось пройти квалификацию.
В первом круге Сафиуллин спокойно разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.
Дальше была победа над Себастьяном Кордой — 6:2, 7:6. И в данном случае это не сенсация. Американец совсем недавно вернулся в тур после травмы. Россиянин грамотно воспользовался не лучшей формой соперника.
Прогноз и ставка
На Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.
В прошлом сезоне Роман с трудом обыграла Алексея в Марселе. Тогда все решилось на тай-брейке третьего сета.
И предстоящая игра, скорее всего, тоже получится максимально напряженной. И она точно не для ставок на исход.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.91.