Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Попырин — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв двух итальянцев — Риккардо Банадио и Андреа Пеллегрино.

После этого Попырин одержал победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:2, 7:6.

А во втором раунде представитель Австралии преподнес сенсацию, остановив Феликса Оже-Альяссима (6:4, 4:6, 7:5).

Но тут надо заметить, что это уже вторая победа Попырина над Оже-Альяссимом в этом году. В январе он обыграл канадца в Аделаиде.

Сафиуллин

Роман тем временем вслед за мадридским «Мастером» дошел до третьего круга и на римском.

Примечательно, что здесь ему тоже сначала пришлось пройти квалификацию.

В первом круге Сафиуллин спокойно разобрался с американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Дальше была победа над Себастьяном Кордой — 6:2, 7:6. И в данном случае это не сенсация. Американец совсем недавно вернулся в тур после травмы. Россиянин грамотно воспользовался не лучшей формой соперника.

Прогноз и ставка

На Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.

В прошлом сезоне Роман с трудом обыграла Алексея в Марселе. Тогда все решилось на тай-брейке третьего сета.

И предстоящая игра, скорее всего, тоже получится максимально напряженной. И она точно не для ставок на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.91.