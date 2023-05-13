Гоффен
Давил начал турнир с волевой победы над итальянцем Лукой Нарди — 3:6, 6:4, 6:2.
На прошлой неделе Гоффен дошел до полуфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.
И здесь стоит отметить его победу над талантливым французом Артуром Фисом (1:6, 6:3, 7:6). В 1/2 финала бельгиец проиграл американцу Томми Полу.
На «Мастерсе» в Мадриде бывшая седьмая ракетка мира не сумел пройти первый раунд, уступив испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.
В четырех предыдущих сезонах Гоффен не смог преодолеть второй раунд на римском «Мастерсе».
Зверев
Александр впервые за шесть лет выпал из топ-20 и теперь занимает в рейтинге 22-е место. Безусловно, для него это серьезное падение.
На недавнем турнире в Мадриде Зверев с треском проиграл в четвертом раунде Карлосу Алькарасу — 1:6, 2:6. Просто капитулировал.
Также стоит отметить, что во втором раунде бывшая вторая ракетка мира отыграл сет и брейк у Карбальеса-Баэны.
А на турнире в Мюнхене Зверев и вовсе не прошел ни одного раунда. В первом же матче немец сенсационно уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.
Сезон для Саши получается чересчур непростым. Впрочем, это не должно удивлять с учетом того, что в прошлом году ему пришлось пропустить больше шести месяцев из-за серьезной травмы.
Прогноз и ставка
На Гоффена в этом матче можно поставить за 4.95, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.
Сложно сказать, сможет ли Зверев обыграть бельгийца в двух партиях. Вполне вероятно, что и здесь у него тоже будут проблемы.
Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.