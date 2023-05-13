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    Сможет ли Зверев обыграть Гоффена?

    Гоффен — Зверев. Прогноз (к. 2.25) и ставки на «Мастерс» в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круе «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Гоффен — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Гоффен

    Давил начал турнир с волевой победы над итальянцем Лукой Нарди — 3:6, 6:4, 6:2.

    На прошлой неделе Гоффен дошел до полуфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

    И здесь стоит отметить его победу над талантливым французом Артуром Фисом (1:6, 6:3, 7:6). В 1/2 финала бельгиец проиграл американцу Томми Полу.

    На «Мастерсе» в Мадриде бывшая седьмая ракетка мира не сумел пройти первый раунд, уступив испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

    В четырех предыдущих сезонах Гоффен не смог преодолеть второй раунд на римском «Мастерсе».

    Зверев

    Александр впервые за шесть лет выпал из топ-20 и теперь занимает в рейтинге 22-е место. Безусловно, для него это серьезное падение.

    На недавнем турнире в Мадриде Зверев с треском проиграл в четвертом раунде Карлосу Алькарасу — 1:6, 2:6. Просто капитулировал.

    Также стоит отметить, что во втором раунде бывшая вторая ракетка мира отыграл сет и брейк у Карбальеса-Баэны.

    А на турнире в Мюнхене Зверев и вовсе не прошел ни одного раунда. В первом же матче немец сенсационно уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    Сезон для Саши получается чересчур непростым. Впрочем, это не должно удивлять с учетом того, что в прошлом году ему пришлось пропустить больше шести месяцев из-за серьезной травмы.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 4.95, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

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    Сложно сказать, сможет ли Зверев обыграть бельгийца в двух партиях. Вполне вероятно, что и здесь у него тоже будут проблемы.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.

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    Гоффен — Зверев: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Гоффена?
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