Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круе «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Гоффен — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Давил начал турнир с волевой победы над итальянцем Лукой Нарди — 3:6, 6:4, 6:2.

На прошлой неделе Гоффен дошел до полуфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

И здесь стоит отметить его победу над талантливым французом Артуром Фисом (1:6, 6:3, 7:6). В 1/2 финала бельгиец проиграл американцу Томми Полу.

На «Мастерсе» в Мадриде бывшая седьмая ракетка мира не сумел пройти первый раунд, уступив испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

В четырех предыдущих сезонах Гоффен не смог преодолеть второй раунд на римском «Мастерсе».

Зверев

Александр впервые за шесть лет выпал из топ-20 и теперь занимает в рейтинге 22-е место. Безусловно, для него это серьезное падение.

На недавнем турнире в Мадриде Зверев с треском проиграл в четвертом раунде Карлосу Алькарасу — 1:6, 2:6. Просто капитулировал.

Также стоит отметить, что во втором раунде бывшая вторая ракетка мира отыграл сет и брейк у Карбальеса-Баэны.

А на турнире в Мюнхене Зверев и вовсе не прошел ни одного раунда. В первом же матче немец сенсационно уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

Сезон для Саши получается чересчур непростым. Впрочем, это не должно удивлять с учетом того, что в прошлом году ему пришлось пропустить больше шести месяцев из-за серьезной травмы.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 4.95, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

Сложно сказать, сможет ли Зверев обыграть бельгийца в двух партиях. Вполне вероятно, что и здесь у него тоже будут проблемы.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.